Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'nden neden ayrıldı? Kuaförüm Sensin yeni jüri üyesi Fatih Ürek mi olacak?
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Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'nden neden ayrıldı? Kuaförüm Sensin yeni jüri üyesi Fatih Ürek mi olacak?

Kuaförüm Sensin, koronavirüs önlemleri kapsamında sezona devam ediyor. 325. bölüm fragmanı çok konuşulan programda bir veda gerçekleşti. Kuaförüm Sensin yeni jüri üyesi Fatih Ürek mi olacak? Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'nden neden ayrıldı?

Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'nden neden ayrıldı? Kuaförüm Sensin yeni jüri üyesi Fatih Ürek mi olacak?
14.09.2020 14:22 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:26

Yeni sezonuna devam eden Kuaförüm Sensin'in 325. bölüm fragmanından pek çok ayrıntı damga vurdu. Fragman sonrası 'Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den ayrıldı mı? Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den neden ayrıldı?' gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'nden neden ayrıldı? Kuaförüm Sensin yeni jüri üyesi Fatih Ürek mi olacak?

BÜLENT ERSOY KUAFÖRÜM SENSİN'DEN NEDEN AYRILDI?

Geçtiğimiz sezon jüri üyeliğine başlayan Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin adlı programdan ayrılacağını ve nedenlerini kendi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Sağlık problemlerinin bulunmadığını belirten Bülent Ersoy,

"Bugu¨n bazı basın mu¨ntesibi muhterem arkadas¸larımın hadiseleri c¸arpıtarak ; aslıyla mu¨semma olmayan bir sunumla siz muhterem takipc¸ilerimi yanlıs¸ bilgilerle mu¨cehhez bilgilendirmeye c¸alıs¸maları u¨zerine ; go¨rdu¨gˆu¨m lu¨zu^m u¨zerine sagˆlıklı, sarih, net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylas¸mak istiyorum.

"Kuafo¨ru¨m Sensin " adlı programdaki go¨revim 3 aylık bir mukavele ile sınırlı idi.

Buyrun belgesi ...

Bu arada sagˆlıgˆım hakkında da yapılan speku¨lasyonlara yine bu belge ile cevap veriyorum.Bu asılsız haberleri yapıp tu¨m efka^rı umumiyeyi yanıltma pozisyonu sergileyen bu basın mu¨ntesibi arkadas¸larımız umarım bir nebze aile terbiyeleri varsa utanırlar." sözleri ile sağlık raporunu da paylaştı.

Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'nden neden ayrıldı? Kuaförüm Sensin yeni jüri üyesi Fatih Ürek mi olacak?
Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'nden neden ayrıldı? Kuaförüm Sensin yeni jüri üyesi Fatih Ürek mi olacak?

KUAFÖRÜM SENSİN'DE YENİ JÜRİ ÜYESİ FATİH ÜREK Mİ OLACAK?

325. bölümün fragmanında yeni jüri üyesi olarak tanıtılan Fatih Ürek, yeniden ekranlara dönüyor.

Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'nden neden ayrıldı? Kuaförüm Sensin yeni jüri üyesi Fatih Ürek mi olacak?

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİMLER VAR?

Işıl Rençber, Seçkin Süngüç, Adnan Serter ve Bülent Ersoy'un jüri üyeliğini yaptığı Kuaförüm Sensin'de jüri üyelerinden biri olan Bülent Ersoy'a veda edildi. Programa transferi çok konuşulan Diva Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin'den ayrılık kararı aldı.

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