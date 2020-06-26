Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
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Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, katıldığı TV programında Melih Gökçek'le yaşadığı tartışmaya ilişkin "Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti. Sakal daha gür çıktı ama kol yerine gelmiyor" ifadelerini kullandı.

26.06.2020 00:31 | Son Güncelleme: 26.06.2020 00:43

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Haber Global'de 'Jülide Ateş'le 40' programına konuk oldu. Arınç, "Melih Gökçek'le aranızdaki husumetin nedeni nedir?" sorusuna çok konuşulacak sözlerle yanıt verdi.

Gökçek'in o dönem kendisiyle ilgili çok sayıda paylaşım yaptığını hatırlatan Arınç, "Ben tekrar dönmeyeceğim bunlara. O benim hakkımda 30'a yakın tweet attı. Yalan yanlış şeyler söyledi. O gün bakanlar kurulu vardı. Ben Sayın Davutoğlu ve bakanlardan, bu adamı çağırıp "Sen ne yapıyorsun? Bir başbakan yardımcısının istifasını isteyecek bir insan mısın? Kendine gel" demesini beklerdim. Onlardan böyle bir şey gelmeyince. Ciddi bir iş yapmak lazım dedim ve o konuşmayı yaptım. O konuşmaları tekrarlayacak değilim.

"BEN ONUN KOLUNU KESTİM, O BENİM SAKALIMI TIRAŞ ETTİ"

Onun iftiraları nedeniyle damadım, kızım ve torunlarımı perişan etti. Ben onun kolunu kestim o benim sakalımı tıraş etti. Sakal daha gür çıktı ama kol yerine gelmiyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bülent Arınç 2015 yılında, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e ithafen, "Ankara'yı paralel yapıya parsel parsel sattı" ifadelerini kullanmıştı. Arınç'ın bu söylemleri ikili arasında gündemi uzun süre meşgul eden tartışmalara neden olmuştu. 2017 yılında Arınç'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden Gökçek'e yönelik, "Yalancı, iftiracı, çirkef, ahlaksız, altı kirli, üç harfli" şeklinde paylaşım yapmasının ardından, Gökçek konuyu mahkemeye taşımış ve 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Ancak mahkeme Gökçek'in bu talebini, Arınç'ın ifadelerinin tartışılmasının kamu yararına olduğunu gerekçe göstererek reddetmişti.

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti

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