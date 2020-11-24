Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç görevinden istifa ettiğini açıkladı. Arınç'ın istifasını normal şartlarda dün vereceği fakat Akdeniz'de hukuka aykırı bir şekilde Türk gemisinin aranması hadisesi yüzünden bir gün ertelediği öğrenildi.

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Arınç yaptığı açıklamada, "Benim konuşmamın, şahsılar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle, reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim" demişti. ERDOĞAN VE ARINÇ ARASINDAKİ 25 DAKİKALIK TELEFON GÖRÜŞMESİ Yeniçağ'da yer alan habere göre; Bülent Arınç ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bugün 25 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştiği ve Arınç'ın bu görüşmede Erdoğan'a 4 kere istifa etmek istiyorum dediği öğrenildi. Arınç'ın 4 kez istifa etmek istiyorum demesi üzerine Erdoğan telefon konuşmasının sonunda istifayı kabul etti. Erdoğan ve Arınç'ın telefon konuşması "dava arkadaşlığımız devam etsin" diyerek sonlandı. ERDOĞAN'IN ÖNÜNE GETİRİLEN KAYITLAR Arınç, Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detaylardan birisi ise şu oldu. Erdoğan, Arınç'a şehit ailelerinden gelen tepkileri söyledi, bunun üzerine Arınç, "Sizin önünüze programın belli bölümleri getirilmiş, tamamını anlattığımda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Programda söylediklerim Yüksek İstişare Kurulu'nda söylediklerimin aynısı" dedi ve "zararım olacaksa istifa ederim" dediği iddia edildi. TÜRK GEMİSİNE BASKIN İSTİFAYI BİR GÜN GECİKTİRDİ Bülent Arınç ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün bir araya gelmesi bekleniyordu. Fakat Akdeniz'de Türk gemisine hukuksuz arama yapılması Erdoğan'ın programının değişmesine neden oldu. Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'ın özel kalemiyle görüşen Arınç, "Akdeniz'de yaşanan hadiseden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın programı değişti, şu an kendisi yoğun" cevabı aldı. Bu cevap üzerine Arınç ve Erdoğan bugün telefonda 25 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası Arınç istifasını kamuoyuyla paylaştı. Ayrıca edinilen diğer bilgilere göre Arınç'ın AK Parti üyeliğinden istifa etmeyi düşünmediği ve parti üyeliğine devam edeceği aktarıldı.