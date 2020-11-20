Bülent Arınç'ın açıklamaları sonrası Fahrettin Altun dikkat çeken paylaşım: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç tutuklu olan Osman Kavala için "Tahliye edilmeli" derken, Selahattin Demirtaş için de "Tahliyesi olabilir" dedi. Arınç'ın yaptığı bu açıklamalar gündem yaratırken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili olarak, "Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan" dedi.