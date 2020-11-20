Bülent Arınç'ın açıklamaları sonrası Fahrettin Altun dikkat çeken paylaşım: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan
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Bülent Arınç'ın açıklamaları sonrası Fahrettin Altun dikkat çeken paylaşım: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan

20.11.2020 08:24 | Son Güncelleme: 20.11.2020 08:31
Bülent Arınç'ın açıklamaları sonrası Fahrettin Altun dikkat çeken paylaşım: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç tutuklu olan Osman Kavala için "Tahliye edilmeli" derken, Selahattin Demirtaş için de "Tahliyesi olabilir" dedi. Arınç'ın yaptığı bu açıklamalar gündem yaratırken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili olarak, "Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Korona döneminde Selahattin Dermitaş'ın 'Devran' kitabını okuduğunu söyleyen ve izleyicilere de tavsiye eden Arınç, "Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" dedi.

İLK TEPKİ MHP'DEN GELDİ

Arınç'ın bu açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken ilk tepki MHP'den geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek "Hendek kazanların alnından öpüyorum", "Şanlı direniş gösteriyorlar" diyerek teröristlere şehit ettirdiği 793 şehidin anasının, babasının, eşinin, geride kalan yetimlerinin hayat hikayesini okudun mu hiç? Etkilendiğin teröristin Allah belasını versin" dedi.

"SUNİ TARTIŞMA VE GÜNDEMLERLE VAKİT KAYBEDECEK LÜKSÜMÜZ YOKTUR"

Arınç'ın açıklamalarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun da bir paylaşımda bulundu. Altun yaptığı paylaşımda, "Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için çalışma günüdür. Cumhurun gücü aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok, yola devam..." ifadelerine yer verdi.

Bülent Arınç'ın açıklamaları sonrası Fahrettin Altun dikkat çeken paylaşım: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan

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