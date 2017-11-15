Bulduğu Kimlikle Telefon Alan Dolandırıcıya 3 Yıl Hapis Cezası

KAYSERİ'de, yolda bulduğu nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırarak bir iletişim şirketinden 1500 lira değerinde cep telefonu ve 24 ay ödenecek şekilde 80 TL'ye de faturalı hat satın alan Fatih Ünsal (36), tutuklu yargılandığı davada 3 yıl hapis, 2 bin lira da para cezasına çaptrılarak tahliye edildi.



Geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen olayda, işsiz Fatih Ünsal yolda yürüdüğü sırada Metin Y.'ye (30) ait nüfus cüzdanı buldu. Cüzdana kendi fotoğrafını yapıştıran Ünsal, bir iletişim şirketine giderek telefon ve GSM hattı almak istediğini söyledi. Satış temsilcisi Ali G. (18) Ünsal'ın kendisine uzattığı nüfus cüzdanıyla işlem yaparak, telefon ve faturalı hat alabileceğini söyledi. Bunun üzerine Ünsal, bin 500 TL değerinde cep telefonu ve ayda 80 TL ödenecek şekilde faturalı hat aldı. Hattının açılmasından sonra Metin Y.'nin telefon numarasını bularak, arayan Ünsal, kendisini polis olarak tanıtarak dayısının ismini öğrenmek istedi. Durumdan şüphelenen Metin Y., Ünsal'a bilgi vermeyerek telefonu kapattı. Ardından arayan numarayı araştıran Metin Y, hattın kendi adına olduğunu öğrendi. Bunun üzerine savcılığa giden Metin Y., suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler cep telefonu ve faturalı hat alan Fatih Ünsal'ı yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevkedilen zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.



'SUÇU KABUL EDİYORUM, BORCUMU ÖDEYECEĞİM'



1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Fatih Ünsal ile mağdurlar Metin Y. ve Ali G. hazır bulundu. Duruşmada konuşan tutuklu sanık Ünsal, "Suçumu kabul ediyorum. Yoldan bulduğum Metin Yılmaz'ın kimliğine kendi fotoğrafımı yapıştırdım. Telefoncuya giderek cep telefonu ve faturalı hat aldım. Ardından kimliği çöpe attım. Aldığım telefonu da hatırlamadığım bir fiyata sattım. Tahliye edilirsem bütün borcumu ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.



'ANNEMİN KIZLIK SOYADINI ÖĞRENECEKTİ'



Mağdur Metin Y. ise, "Kendisi beni arayarak polis olduğunu söyledi. Dayımın adını ve soyadını öğrenmesi gerektiğini belirtti. Ben durumdan şüphelenerek herhangi bir bilgi vermedim. Tahminime göre annemin kızlık soyismini öğrenerek bankalardan kredi çekecekti. Beni arayan numarayı sorgulatarak hattın kendi üzerime kayıtlı olduğunu öğrendim ve şikayetçi oldum" diye konuştu.



'TELEFON BEDELİNİN 1.5 KATINI ÖDÜYORUM'



Mağdur Ali G. de, "Ben iletişim şirketin satış temsilcisi olarak çalışıyorum. Bu kişi sahte kimlikle gelerek benden bin 500 TL değerinde cep telefonu ile 80 TL'ye faturalı hat aldı. Daha sonra dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Bunun üzerine çalıştığım firma benden telefon bedelinin 1.5 katını istedi. Şu an bunu ben ödüyorum, mağdurum" dedi.



Mahkeme heyeti, sanığa dolandırıcılık suçundan 3 yıl hapis, 2 bin lira da para cezası vererek tahliye etti. - Kayseri