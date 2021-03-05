Bulancak ve Güce Kaymakamları koronavirüs denetimi yaptı

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna ve Güce Kaymakamı Şahin Demir ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yaptı.

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna ve Güce Kaymakamı Şahin Demir ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yaptı.

Bulancak'ta Kaymakam Tuna ve beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ersin Erkut, İlçe Sağlık Müdürü İdris Kasap, İlçe Tarım Müdürü Oğuz Yiğit ilçede denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde vatandaşları sosyal mesafe konusunda daha dikkatli olmaya davet eden Tuna, bazı işyerlerine de uyarılarda bulundu.

Tuna, ilçede vatandaşların maske kuralına özenle riayet ettiğini gözlemlediklerini ifade ederek, alınan tedbirlere hep birlikte uyulması halinde kırmızı renkten maviye dönülebileceğini aktardı.

Güce

Güce'de İlçe Kaymakamı Şahin Demir, Dinamik Denetim Süreci genelgesi kapsamında market, kafe gibi ilçedeki iş yerlerini sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kullanımı noktasında uyardı.

Salgının seyrinin değiştirilebilmesi için vatandaşlardan sosyal hareketliliği azaltmalarını isteyen Demir, şunları kaydetti:

"İlçemizdeki vatandaşlarımızdan evlerinden işleri haricinde çıkmamaları, işlerini, hayatı idame ettirme noktasında yapmaları gerekenleri yaptıktan sonra muhakkak evlerinde temastan uzak bir şekilde olmalarını istiyoruz. Komşuluk ve misafirlik ilişkilerinin bu süreçte bir süre ara verip Kovid-19 salgınına karşı birlikte sürdürdüğümüz mücadeleye destek olmalıyız. Sevdiklerimizi, ailemizi, yakınlarımızı korumak, onlara zarar vermemek adına buna çok dikkat etmelerini istirham ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayri Bahadır