Bulancak İlçe Belediye Başkanı Recep Yakar kimdir? Recep Yakar kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Bulancak İlçe Belediye Başkanı Recep Yakar kimdir? Recep Yakar kaç yaşında, nereli?

05.11.2020 16:53 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:56
Bulancak İlçe Belediye Başkanı Recep Yakar kimdir? Recep Yakar kaç yaşında, nereli?

Giresun'un Bulancak İlçe Belediye Başkanı Recep Yakar biyografisi haberimizde. Recep Yakar'ın hayatına dair detaylar, vatandaşlar tarafından merak edilen sopruların başında geliyor. Bulancak İlçe Belediye Başkanı Recep Yakar kim?

Recep Yakar, Giresun'da doğdu ve eğitimini de Giresun Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde tamamladı. Siyasete ise Refah Partisi ve Fazilet Partisi ile başladı. Peki, Recep Yakar evli mi? İşte, Bulancak İlçe Belediye Başkanı Recep Yakar hayatı...

RECEP YAKAR KİMDİR?

Yakar, 1 Temmuz 1972 tarihinde Giresun Bulancak'ta dünyaya geldi. İlkokulu Bulancak Atatürk İlköğretim Okulunda, orta ve lise eğitimini Bulancak İmam Hatip Lisesinde, yüksek öğrenimini ise Giresun Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde tamamladı.

Siyasi hayatına Refah Partisi ve Fazilet Partisinde başladı. AK Parti Bulancak İlçe Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2002-2007 yılları arasında Bulancak AK Parti İlçe Başkanlığı yaptı. 2010 yılında Bulancak Ziraat Odası Başkanlığına seçildi. 2013 yılı Ekim ayında bu görevinden istifa ederek Bulancak Belediye Başkan Aday Adaylığı müracaatında bulundu. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçiminde Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçiminde ikince kez belediye başkanlığına seçilerek Bulancak Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İlgili Haberler

Emre Sakçı kimdir? Emre Sakçı kaç yaşında, nereli?
Emre Sakçı kimdir? Emre Sakçı kaç yaşında, nereli?
Sadettin Tantan kimdir? Sadettin Tantan nereli, kaç yaşında?
Sadettin Tantan kimdir? Sadettin Tantan nereli, kaç yaşında?
Aslan Gülman kimdir? Aslan Gülman kaç yaşında, nereli?
Aslan Gülman kimdir? Aslan Gülman kaç yaşında, nereli?

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Osman Durmuş Donald Trump Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Enes Batur Yonca Evcimik Çağatay Ulusoy
Spor Mehmet Topal Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Antalya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bulancak İlçe Belediye Başkanı Recep Yakar kimdir? Recep Yakar kaç yaşında, nereli? - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 16:56:42. #1.14#
title