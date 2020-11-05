Bulancak İlçe Belediye Başkanı Recep Yakar kimdir? Recep Yakar kaç yaşında, nereli?

Giresun'un Bulancak İlçe Belediye Başkanı Recep Yakar biyografisi haberimizde. Recep Yakar'ın hayatına dair detaylar, vatandaşlar tarafından merak edilen sopruların başında geliyor. Bulancak İlçe Belediye Başkanı Recep Yakar kim?

Recep Yakar, Giresun'da doğdu ve eğitimini de Giresun Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde tamamladı. Siyasete ise Refah Partisi ve Fazilet Partisi ile başladı. Peki, Recep Yakar evli mi? İşte, Bulancak İlçe Belediye Başkanı Recep Yakar hayatı...

RECEP YAKAR KİMDİR?

Yakar, 1 Temmuz 1972 tarihinde Giresun Bulancak'ta dünyaya geldi. İlkokulu Bulancak Atatürk İlköğretim Okulunda, orta ve lise eğitimini Bulancak İmam Hatip Lisesinde, yüksek öğrenimini ise Giresun Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde tamamladı.

Siyasi hayatına Refah Partisi ve Fazilet Partisinde başladı. AK Parti Bulancak İlçe Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2002-2007 yılları arasında Bulancak AK Parti İlçe Başkanlığı yaptı. 2010 yılında Bulancak Ziraat Odası Başkanlığına seçildi. 2013 yılı Ekim ayında bu görevinden istifa ederek Bulancak Belediye Başkan Aday Adaylığı müracaatında bulundu. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçiminde Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçiminde ikince kez belediye başkanlığına seçilerek Bulancak Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.