Buket Aydın sevenlerine müjdeyi verdi: Kısa zamanda tekrar ekranlarda olacağım

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü spiker Buket Aydın, yakın zamanda ekranlarda olacağının müjdesini verdi. Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıyan Aydın, "Ekranları çok özledim. İnşallah, kısa zamanda tekrar sevenlerimle buluşacağım" dedi.

Geçtiğimiz mayıs ayında Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğundan istifa eden ünlü spiker Buket Aydın, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ve bu süreçte tatil yapıp dinlendiğini söyleyen Aydın, yakın zamanda tekrar ekranlarda olacağının müjdesini verdi.

"EKRANLARI ÇOK ÖZLEDİM"

Aydın, "Gelen ciddi teklifler var. Biraz klasik olacak ancak istediğim ve içime sinen bir programda yer almak istiyorum. Süreç devam ediyor. Ekranları çok özledim. İnşallah, kısa zamanda tekrar sevenlerimle buluşacağım" açıklamasında bulundu.

BUKET AYDIN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1985 (35 yıl yaşında),

Eğitim: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi/ Türk Dili ve Edebiyatı

TV şovları: Kanal D Haber, Gece Bülteni

İşverenler: Kanaltürk, TRT Türk, NTV, Kanal D

İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Attila İlhan'ın şiirleri üzerine Master yaparak yüksek lisansını tamamladı. Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu. Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı.

Kanal Türk'ten ayrıldıktan sonra TRT Türk kanalına geçerek program sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı. NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20:00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın 2018 yılı Nisan ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir.