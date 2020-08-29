Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Buket Aydın, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verirken hamile olduğu iddialarına da son noktayı koydu.

Kanal D'nin eski haber spikeri Buket Aydın, önceki gün Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi. İş insanı Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddia edilen Aydın; özel hayatı, hamile olduğu iddiası ve kariyer planlarına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

"EMİR'LE FOTOĞRAFLARIMIZ ÇIKINCA ÇOK ŞAŞIRDIM"

Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan Aydın, "İlişkim var veya yok demedim. Fotoğraflar bilgim dışında basına yansıdı. Fotoğrafları görünce çok şaşırdım. Herkes kafasına göre yorumlar yapıyor. Benim bu konuda fazla konuşmamam daha iyi. Sonuçta haberciyim. Bir şey olursa görürsünüz. Özel hayat benim mesleğime zarar veriyor. Ben magazin figürü değilim. Emir'de (Sarıgül) magazin figürü değil" dedi.

"EVLİLİK DIŞI ÇOCUK DOĞURMAYACAĞIM"

Sarıgül ile pozları basına yansıdıktan sonra hamile olduğu yönünde haberler çıkan ünlü isim bu konuya da son noktayı koyarak şu ifadeleri kullandı: "Hamilelik iddiası kesinlikle yalan. Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım. Hamile gibi mi duruyorum? Yapmayın gözünüzü seveyim. Düzenli olarak spor ve kick boks yapıyorum. Beni küçük düşürmeye çalıştılar. İleride evlenince bir evladım olur inşallah."

"EYLÜL SONU EKRANDA OLURUM"

Son olarak kariyeri hakkında konuşan Buket Aydın "Kanal D Haber Daire Başkanlığı gibi büyük bir görevi bıraktığım için önüme gelen teklifleri ince eleyip sık dokuyorum. Orası çok yüksek bir mertebeydi. Çok iyi bir şekilde geri dönmek istiyorum. İyi projeler var. Yüzde 90 eylül sonu seyircilerle buluşuyoruz" ifadelerini kullanarak müjdeyi verdi.

Kaynak: Snob Magazin