Buika'dan Ay Işığında Muhteşem Konser

İspanya'nın muhteşem sesi Buika, 2. Uluslararası Finike Portakal Festivali'nde sahne aldı.



İspanya'nın divası olarak anılan Buika, 2. Uluslararası Finike Portakal Festivali kapsamında Finike'ye geldi. Arykanda Antik Kenti'nde bulunan 4 bin yıllık antik tiyatroda sevenleri ile buluşan İspanyol Diva, yeni albümü Para Mi'nin (Benim İçin) tanıtımı için çıktığı dünya turnesinin Türkiye ayağında ilk konserini verdi. Gözleme ve ayrandan oluşan Yörük Kokteyli'nin de dağıtıldığı konser öncesinde konuşma yapan Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Finike ilçemizin altın değerleri var. Bunların başında Finike portakalı geliyor. Biz bu değeri bizden öncekilerden devraldık ve bizden sonrakilere miras bırakmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Finike'nin portakalını tanıtmak adına geçen yıl başladığımız Portakal Festivalimizi bir adım daha ileriye taşıdık. Geçtiğimiz yıl Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından festivalimize verilen ödül ile birlikte daha güçlü bir şekilde bu festivali yapmak için çalışmalara başladık. Arykanda'da güçlü bir ses, uluslararası bir sanatçı ve ses getirecek bir konser ile final yapmak istedik. Bizim portakaldan sonra ikinci değerimiz de Arykanda Antik Kentimiz, şu anda içinde bulunduğumuz yer. Dünyada bu şekilde bütün olarak ayakta kalan ender şehirlerden birisi bu çam ormanları içerisinde bulunan Arykanda kenti. Burası Likya Medeniyeti'ne bir dönem başkentlik yapmış olan, bizim çok önemli değerlerimizden bir tanesi. Bizler hem Finike'yi hem de bu değerlerimizi tanıtabilmek adına çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bize destek veren herkese huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Finike Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz konserde hayranları ile buluşan Buika'ya konser sonrasında Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Finikeli kadınlar tarafından üretilen portakaldan yapılmış yöresel ürünlerden oluşan bir hediye paketi, Finike'nin doğal taşı olan Limrya Taşı'ndan yapılmış bir tablo ve plaket hediye etti.



(İHA)