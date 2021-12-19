Buharkent'te 160 deve kıyasıya güreşti

Buharkent Belediyesi tarafından devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen geleneksel deve güreşleri, bir yıllık aranın ardından Buharkent Deve Güreş arenasında yapıldı. Güreşler öncesinde davul, zurna eşliğinde develer ile birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 160 namlı deve katıldı. Biletleri 25 TL'den satılan güreşlere ilgi büyük oldu. Güreşleri soğuk havaya rağmen 3 bin kişi izledi. 14 yaşından küçüklerden ücret alınmadı. Protokol üyelerince güreş severlere 5 bin adet poşu dağıtıldı. Güreşlere katılan deve sahiplerine halı verilirken kazanan deve sahipleri de kupayla ödüllendirildi.Develerin kıyasıya mücadelesini AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Buharkent Kaymakamı Levent Küçük, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol da izledi. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Son dönemde deve güreşlerine yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Antalya'dan Çanakkale'ye kadar bu bölgelerdeki devecilerimiz sayesinde bu güreşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kültürümüzü yaşatmak için güreşlerimize katılım gösteren devecilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet