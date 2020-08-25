Buhara bulvarındaki kavşağa düzenleme Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Buhara Bulvarındaki kavşak girişine yaptığı düzenleme çalışması tamamlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Buhara Bulvarındaki kavşak girişine yaptığı düzenleme çalışması tamamlandı. Düzenleme, trafiğe rahatlama sağladı.

Çevre yolu üzeri Buhara Bulvarı Emeksiz alt Kavşağı batı sağ girişinde düzenleme yapıldı. Yol genişletmesi yapılarak sinyalizasyon çalışması gerçekleştirilen alanda, trafik akışına kolaylık sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Özer, "Yaptığımız düzenleme çalışması, özellikle bu hattı yoğun kullanan taksi, otobüs sürücüleri başta olmak üzere bu güzergahı kullanan tüm hemşerilerimizin erişim ve ulaşımını kolaylaştırma anlamında güzel bir çalışma oldu" dedi.

"Ulaşım problemlerini asgariye indirmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Kısa bir süre içerisinde düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Özer, "Buhara Bulvarı Emeksiz alt kavşağındaki çalışmamız; Büyükşehir Belediye Başkanımızın, şehrimizde erişim ve ulaşımı kolaylaştırma anlamındaki talimatının sahaya yansıtılması noktasında yapmış olduğumuz güzel bir faaliyet oldu. Sayın Başkanımızın bu hususta hem tavsiye ettiği hem telkin ettiği noktalarda inşallah güzel çalışmalarda bulunmaya ve insanımızın erişim ve ulaşımını kolaylaştırmak ve ulaşım problemlerini asgariye indirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan çalışmadan dolayı memnuniyetini dile getiren taksi ve otobüs sürücüleri ile güzergahı kullanan vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiklerini belirttiler. - MALATYA

Kaynak: İHA