Bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? SON DAKİKA 21 Şubat 2022 koronavirüs tablosu! Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı

21 Şubat Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 21 Şubat Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 21 Şubat Pazartesi korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

21 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye'de 21 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünün vaka sayıları şu sözlerle açıkladı:

Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19'a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın.

Haberler.com - Gündem