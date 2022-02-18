Bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? SON DAKİKA 18 Şubat 2022 koronavirüs tablosu! Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı

18 Şubat Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? 18 Şubat Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 18 Şubat Cuma korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 18 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 87 bin 411 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 258'den 264'e yükseldi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 102 bin 94 olurken toplam 463 bin 855 PCR testi yapıldı. Tabloyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Koca, "Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek" dedi.

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