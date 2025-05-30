Terviye Günü olarak adlandırılan sekizinci gün (29 Temmuz Çarşamba) gününde 4 rekat ve ardından 2 rekat olmak üzere toplam 6 rekat namaz kılınır.Peki, bugün Zilhicce'nin kaçıncı günü?

TERVİYE NEDİR?

Terviye sözlükle kelime anlamı olarak "düşünmek, akıl yormak; sulamak, suya kandırmak" manalarına gelir.

TERVİYE GÜNÜ NEDİR?

Terviye günü Zilhicce ayının 8. günüdür. Yani Kuban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün Terviye günü olarak adlandırılmaktadır.

2025 TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN?

Terviye Günü:

4 Haziran 2025 Çarşamba / 8 Zilhicce 1446

TERVİYE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?

Terviye Günü olarak adlandırılan sekizinci gün (26 Haziran 2023 Pazartesi) gününde 4 rekat ve ardından 2 rekat olmak üzere toplam 6 rekat namaz kılınır. Kılınacak bu dört rekatın birinci rekatında bir kere Asr Suresi, ikinci rekatında bir kere Kureyş Suresi, üçüncü rekatında bir kere Nasr Suresi, dördüncü rekatında ise üç kere İhlas Suresi okunur. Ardından kılacağı iki rekatın her bir rekatında üç kere İhlas Suresi okunur. İşte böyle yapan kişi Terviye gününün ve o gün Mina'da zikredenlerin sevabını bulur.

Kılınacak olan namazda okunacak surelerin başlangıcı şu şekilde:

Asr Suresi : "Velasr, İnnelinsenelefihusr..." şeklinde devam eder.

Kureyş Suresi :"Liilefigurâyş, İlâfihimrihleteşşiteivessayf..." şeklinde devam eder.

Nasr Sures :"İzâ ce enasrullahivelfeth..." şeklinde devam eder.

İhlas Suresi :"Gulhüvallahu ehad, Allahüssamed..." şeklinde devam eder.

TERVİYE GÜNÜ NAMAZ TARİFİ

Terviye günü toplam 6 rekat namaz kılınır. İlk olarak 4 rekat sonrasında da (hemen ardından) 2 rekat kılınır.

İlk 4 rekatında:

• 1. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 1 Asr Suresi okunur.

• 2. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 1 Kureyş Suresi okunur.

• 3. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 1 Nasr Suresi okunur.

• 4. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.

İkinci 2 rekatında:

• 1. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.

• 2. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.

BUGÜN ZİLHİCCE'NİN KAÇINCI GÜNÜ?

1 Zilhicce: 28 Mayıs2025 Çarşamba

2 Zilhicce: 29 Mayıs2025 Perşembe

3 Zilhicce: 30 Mayıs2025 Cuma

4 Zilhicce: 31 Mayıs2025 Cumartesi

5 Zilhicce: 1 Haziran 2025 Pazar

6 Zilhicce: 2 Haziran 2025 Pazartesi

7 Zilhicce: 3 Haziran 2025 Salı

8 Zilhicce: 4 Haziran 2025 Çarşamba

9 Zilhicce: 5 Haziran 2025 Perşembe

10 Zilhicce: 6 Haziran 2025Cuma