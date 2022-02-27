Bugün kandil mi? Bugün hangi kandil var? Miraç Kandili bugün mü yarın mı? Kandil 27 Şubat mı 28 Şubat mı?

Recebi Şerif ayının 27. gecesi mübarek Miraç Kandili'dir. Miladi takvim ve Hicri takvim farklı olduğundan dolayı her yıl kandil günleri de değişkenlik göstermektedir. Peki, 2022 yılındaki Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi 2022? Bugün Miraç kandili mi? Kandil bugün mü, yarın mı? Miraç Kandili bugün mü yarın mı? Kandil 27 Şubat mı 28 Şubat mı? Miraç gecesi ve günü ne zaman? İşte ayrıntılar...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2022?

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir. 2022 yılındaki Miraç Kandili ise 27 Şubat Pazar tarihinde denk gelmektedir. Daha doğrusu Miraç Kandili'nin günü 28 Şubat Pazartesiye denk gelirken, Miraç Kandilinin gecesi ise 27 Şubat Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gece olmaktadır.

Miraç kandili gecesi : 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece

Miraç kandili günü : 28 Şubat Pazartesi imsak vaktinden akşam namazına kadar olan süre

BUGÜN KANDİL Mİ? (27 ŞUBAT PAZAR 2022)

Bugün 27 Şubat Pazar günü Miraç kandilidir. Miraç kandili gecesi bu akşam olacaktır. Bugün yani 27 Şubat Pazar 2022 günü akşam namazı ile Miraç gecesine girmiş olacağız inşallah. Kandiliniz mübarek olsun

MİRAÇ KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili'nin gecesi 27 Şubat'ı 28 Şubat'a bağlayan gecedir.

MİRAÇ KANDİLİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Miraç Kandili'nin günü ise 28 Şubat Pazartesi günü sabah namazından akşam namazına kadar olan vakittir. Dinimizde geceler önce geldiği için kandil gecesi bir önceki günün gecesinde olmaktadır.

2022 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe

Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba

Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hâdisesi, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hicretinden 18 ay evvel vukû bulmuştur. Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Peygamber Efendimiz bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir.

Hak Dostları tarafından Miraç gecesinin Kadir gecesinden sonra en faziletli gece olduğu söylenir.

İsrâ ve Miraç olarak ifâde edilen bu ilâhî ikram, bütün beşerî perdeler kaldırılarak idrâklerin ötesinde ve tamâmen ilâhî ölçülerle gerçekleşen bir lutuftur. Meselâ, beşerî mânâda mekân ve zaman mefhûmu ortadan kalkmış, milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk ve sayısız müşâhedeler, bir sâniyeden daha az bir zaman içerisinde vukû bulmuştur.

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