Bugün hangi diziler var? 23 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 23 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 23 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 23 Şubat Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Şubat Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

23 ŞUBAT YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Oğlum

23:15 Oğlum

02:00 Baba

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:45 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:00 Son Nefesime Kadar

00:15 Mahkum

03:00 En Hamarat Benim

05:45 Kadın

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Üç Kız Kardeş

02:00 Gelinim Mutfakta

04:30 Asi

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kardeşlerim

03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:45 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)

22:30 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)

00:45 Aramızda Kalsın

02:40 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Dangal (Yabancı Sinema)

23:30 112 Acil Çağrı

00:50 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu

03:00 Şehirden Uzakta

03:50 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Canım Annem

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

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