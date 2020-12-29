Büfenin malzemelerini böyle çaldılar
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Büfenin malzemelerini böyle çaldılar

29.12.2020 15:54 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:59

Büfenin malzemelerini böyle çaldılar O anlar saniye saniye kameraya yansıdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir büfenin malzemelerini çalan hırsızlar kameraya takıldı.

Büfenin malzemelerini böyle çaldılar

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir büfenin malzemelerini çalan hırsızlar kameraya takıldı.

Olay Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Sokakta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenmeyen hırsızların hedefi bir büfe oldu. İş yerinin önünde bulunan masaları şahıslar kendi mallarıymış gibi geldikleri at arabasına yükleyerek götürdü. Sabah büfesini açmaya gelen dükkan sahibi hayatının şoku yaşadı. Masaların ve çok sayıda malzemenin yerinde olmadığını gören işletme sahibi güvenlik kamera görüntülerini izleyince malzemelerinin çalındığını anladı. Durumun polis ekiplerine haber verilmesi üzerine ekipler soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu çalınan malzemeler Refah Sokakta boş alanda bulundu. Malzemeler sahibine teslim edilirken, polis hırsızlığı yapan şahısları arıyor.

Büfenin malzemelerini böyle çaldılar
Büfenin malzemelerini böyle çaldılar
Büfenin malzemelerini böyle çaldılar
Büfenin malzemelerini böyle çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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