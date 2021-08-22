Budapeşte'de Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla "Türk Dünyasından Esintiler" konseri
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Budapeşte'de Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla "Türk Dünyasından Esintiler" konseri

Budapeşte'de Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla 'Türk Dünyasından Esintiler' konseri
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "Türk Dünyasından Esintiler" konseri düzenlendi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "Türk Dünyasından Esintiler" konseri düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü'nden (YEE) yapılan yazılı açıklamaya göre, Macar Miras Evi ve Türk Konseyi Budapeşte Ofisi tarafından düzenlenen "Halk Sanatları Festivali" kapsamında YEE'nin desteğiyle Buda Kalesi'nde "Türk Dünyasından Esintiler" konseri icra edildi.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıklarının 30. yılına ithafen verilen konserde Türk dünyası ve Macar halk müziğinden birçok ezgi seslendirildi.

"Dombra" şarkısıyla tanınan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Macar halk müziği sanatçısı Gergely Agocs ile birçok Macar müzisyenin yer aldığı konserle Macar ve Türk dünyasının yakınlaşması amaçlandı.

Konsere Macar sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Budapeşte'de Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla 'Türk Dünyasından Esintiler' konseri
Budapeşte'de Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla 'Türk Dünyasından Esintiler' konseri
Budapeşte'de Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla 'Türk Dünyasından Esintiler' konseri
Budapeşte'de Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla 'Türk Dünyasından Esintiler' konseri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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Budapeşte'de Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla "Türk Dünyasından Esintiler" konseri - Haberler
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