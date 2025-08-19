Bücür filmi konusu nedir? Bücür filmi oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman ve nerede çekildi?

2018 yapımı olan Bücür, teknolojiyi ustalıkla kullanan küçük bir çocuğun annesini bulmak için çıktığı macerayı konu alıyor. Hem eğlenceli hem duygusal sahneleriyle dikkat çeken film, özellikle ailece izlenebilecek yapımlar arasında gösteriliyor. İzleyiciler, Bücür filmi oyuncuları kimlerdir, çekimleri nerede yapıldı ve hangi yıl vizyona girdi? gibi soruların yanıtını arıyor. İşte film hakkında tüm detaylar…

BÜCÜR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bücür filmi, 10 yaşındaki bilgisayar dehası Umut'un hikayesini anlatır. Umut, annesini hiç tanımamıştır ve doğum günü yaklaşırken annesini bulmaya karar verir. Gelişmiş teknoloji bilgisiyle iz süren küçük çocuk, İstanbul'a gider ve Özge ile karşılaşır. Ancak annesini bulmak için yalnızca 3 günü vardır. Bu süreçte hem annesinin izini sürer hem de peşlerine düşen belalardan kurtulmaya çalışır.

BÜCÜR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Berat Efe Parlar – Umut

Seren Şirince – Özge

Seçkin Özdemir

Dolunay Soysert

Durul Bazan

Taner Barlas

Hamdi Kahraman

Ali Rıza Tanyeli

Ümit Erdim

BÜCÜR FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, 21 Eylül 2018'de sinemalarda gösterime girdi. Bücür filmi, İstanbul'un farklı semtlerinde çekildi. Özellikle Bayrampaşa ve Miniatürk çevresinde yapılan sahneler dikkat çekiyor.