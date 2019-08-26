Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu görevine başladı

26.08.2019 16:48

Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi Bucak Kaymakamlığına tayin edilen Erol Tanrıkulu görevini başladı. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Kaymakamı iken Bucak Kaymakamlığına atanan Erol Tanrıkulu, ilk gününde Bucaklı gazetecilerle bir araya geldi.



Gazetecilere ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Bucak kaymakamı Erol Tanrıkulu, daha önce Korkuteli ilçesinde kaymakamlık yaptığı dönemden Bucak'ı çok iyi tanıdığını söyledi. Kaymakam Tanrıkulu "Bucak Burdur'un en büyük ilçesi, gerek nüfus yoğunluğu gerekse ekonomisi açısından son derece gelişmiş olan, ülke ekonomisinde çok büyük yeri olan bir ilçemiz. Bunun bilinci ve farkındayız. Hep birlikte devlet kurumu ve kamu olarak, vatandaşlarımızla, sektörlerimizle son derece yakın ilişki içerisinde, halkımızın arasına karışarak ilçemizi daha da ileriye taşıma gayreti içerisinde olacağız. İnşallah güzel bir çalışma dönemimiz olur. Halkımızla her zaman iç içe olacağız, hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA