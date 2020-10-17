Bucak Belediyesi ile muhtarlar bir araya geldi

Burdur'un Bucak ilçesinde Yerel Yönetimler ve Muhtarlar Buluşması etkinliği düzenlendi.

Burdur'un Bucak ilçesinde Yerel Yönetimler ve Muhtarlar Buluşması etkinliği düzenlendi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Oğuzhan Kent Ormanı'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarların dertlerini dinlemek, sorun ve sıkıntılarına çare olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Muhtarlığın özveri isteyen gönüllülük esasına dayalı bir makam olduğunu anlatan Özçelik, "AK Parti'den önce mahallesi adına hizmet veren muhtarlarımız maalesef bugüne kadar hak ettiği ilgiyi, değeri görmüyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duyarlı davranışıyla hatırlanmış, külliyede üst üste yapılan toplantılarla muhtarlarımız bir anda Türkiye gündemine gelmişlerdir." diye konuştu.

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur da muhtarları mahallede belediyenin bir temsilcisi gibi gördüklerini belirtti.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da zaman zaman mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Her mahalleye eşit şartlarda hizmet götürmeye çalıştıklarını dile getiren Ünal, "Hemen hemen tüm mahallelerin ana sorunu yol. Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan 20 kilometrelik yol asfaltla kaplandı, önümüzdeki yıllarda da asfaltlama çalışmaları sürdürülecek." dedi.

Toplantıya AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Bucak İlçe Başkanı Mustafa Oğuz, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk