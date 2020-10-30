Buca nerede, hangi ile bağlı? Buca deprem görüntüleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Buca nerede, hangi ile bağlı? Buca deprem görüntüleri

30.10.2020 15:43 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:47
Buca nerede, hangi ile bağlı? Buca deprem görüntüleri

AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre merkez üssü İzmir olan, İstanbul ve Marmara çevresinde de hissedilen 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Buca ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü bildirildi. Peki, Buca nerede? Buca hangi ile bağlı?

Deprem sonrası Buca'nın nerede olduğu ve Buca'da depremin görüntüleri merak edildi.

BUCA NEREDE? BUCA NEREYE BAĞLI?

Buca, Türkiye'nin batısında yer alan Ege bölgesinde bulunan İzmir ilinin yaklaşık 462.000 nüfuslu bir ilçesidir. İzmir'in merkez ilçelerinden olan Buca ilçesi, hepsi de İzmir ilçesi olan kuzeyinde Konak ve Bornova, doğusunda Kemalpaşa, güneyinde Torbalı, güneybatısında Menderes ve batısında da Karabağlar ve Gaziemir ilçeleriyle komşudur. Denizden yaklaşık 3 km içeride olan Buca'nın il merkezine uzaklığı ise 10 km'dir.

BUCA DEPREM GÖRÜNTÜLERİ

Pek çok bölgeden toplam 20'ye yakın bina yıkımı ihbarı aldığını ifade eden İzmir Büyük Belediye Başkanı Tunç Soyer, can kaybı olduğunu ifade etmedi.

Buca nerede, hangi ile bağlı? Buca deprem görüntüleri

İlgili Haberler

Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor? Dizideki ada ve konak nerede, hangi ilde ve hangi ilçede yer alıyor?
Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor? Dizideki ada ve konak nerede, hangi ilde ve hangi ilçede yer alıyor?
Son dakika: İzmir deprem görüntüleri! 30 Ekim İzmir depreminde ölü var mı? Deprem şiddeti
Son dakika: İzmir deprem görüntüleri! 30 Ekim İzmir depreminde ölü var mı? Deprem şiddeti
Seferihisar nerede? Seferihisar hangi şehirdedir? Seferihisar İzmir'in hangi bölgesinde yer almaktadır?
Seferihisar nerede? Seferihisar hangi şehirdedir? Seferihisar İzmir'in hangi bölgesinde yer almaktadır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Geert Wilders Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Sıla Işın Karaca Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Falcao Erol Bulut Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Arda Kardeşler
Daha Fazla Tv Ölü İzmir Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Buca nerede, hangi ile bağlı? Buca deprem görüntüleri - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 15:47:29. #1.14#
title