Buca nerede, hangi ile bağlı? Buca deprem görüntüleri

AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre merkez üssü İzmir olan, İstanbul ve Marmara çevresinde de hissedilen 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Buca ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü bildirildi. Peki, Buca nerede? Buca hangi ile bağlı?

Deprem sonrası Buca'nın nerede olduğu ve Buca'da depremin görüntüleri merak edildi.

BUCA NEREDE? BUCA NEREYE BAĞLI?

Buca, Türkiye'nin batısında yer alan Ege bölgesinde bulunan İzmir ilinin yaklaşık 462.000 nüfuslu bir ilçesidir. İzmir'in merkez ilçelerinden olan Buca ilçesi, hepsi de İzmir ilçesi olan kuzeyinde Konak ve Bornova, doğusunda Kemalpaşa, güneyinde Torbalı, güneybatısında Menderes ve batısında da Karabağlar ve Gaziemir ilçeleriyle komşudur. Denizden yaklaşık 3 km içeride olan Buca'nın il merkezine uzaklığı ise 10 km'dir.

BUCA DEPREM GÖRÜNTÜLERİ

Pek çok bölgeden toplam 20'ye yakın bina yıkımı ihbarı aldığını ifade eden İzmir Büyük Belediye Başkanı Tunç Soyer, can kaybı olduğunu ifade etmedi.