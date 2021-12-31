İzmir'deki pompalı tüfekli cinayete 4 tutuklama

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde Kenan Çokoğullu'nun (29) pompalı tüfekle öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. 'Suç delillerini gizlemek ve karartmak'la suçlanan 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 26 Aralık günü saat 04.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi, 203/20 Sokak'ta meydana geldi. Bir özel hastaneye yakın noktadaki kaldırımda hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı araştırmada cesedin Kenan Çokoğullu'ya ait olduğunu belirlendi. Bekar olan Çokoğullu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaydan sonra şüphelilerden birinin taksiye binip, cesedin bırakıldığı adrese yakın noktalarda gezerken tesadüfen cesede denk gelmiş gibi durumu, polise ve sağlık ekiplerine bildirdiği tespit edildi. Ayrıca soruşturmada şüphelilerin, cesedin taşındığı hafif ticari aracın sahibine 'senin aracını saklaman lazım. Biz kavga ettik" dediği, bunun üzerine araç sahibi K.U.K.'nin aracın plakasını sökerek Kaynaklar'da kendisine ait bahçeye bıraktığı, olayda kullanılan pompalı tüfeğin de yine buradaki bir bahçeye gömüldüğü ortaya çıktı.