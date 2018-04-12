Buca Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi'nin Temeli Atılıyor

Sanatın başkenti olma hedefiyle yola çıkarak çağdaş, donanımlı ve fonksiyonel özellikler barındıran ve Gösteri Sanatları Merkezi'ni projelendiren Buca Belediyesi, dev merkezin temelini 14 Nisan Cumartesi günü atıyor. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, kentin nitelikli salon ihtiyacını en üst düzeyde karşılayacak 600 koltuk kapasiteli sanat merkezinin temelini atma heyecanına tüm İzmirlileri davet etti.

Buca dev bir yatırımla daha buluşup, yepyeni bir sanat merkezine kavuşuyor. Yıllar içinde yıpranan kent çehresini yenilemek ve hayal gücünün en yalın ifadesi sanatın her dalını Bucalıların hayatına katmak için yoğun çaba sarf eden Buca Belediyesi, sanatın kalbinin atacağı Buca Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi'nin ilk harcını 14 Nisan'da atacak.

Buca Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi, geçtiğimiz Nisan ayında temeli atılan ve Buca'nın yeni kent merkezi olması planlanan Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi Buca Çarşı'nın hemen yanında inşa edilecek. Buca pazaryerinin kurulduğu Özmen Caddesi üzerinde yükselecek olan merkez, gösterişli mimarisiyle tüm dikkatleri üzerine toplayacak. 600 koltuk kapasiteli olarak inşa edilecek olan sanat merkezi, modern ve çağdaş mimarisiyle Buca'nın çehresini değiştirecek.

2019 Ocak'ta açılacak

Temel atma töreni öncesi merkezin inşa edileceği alanda incelemelerde bulunan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Buca'nın prestij projeleri arasında yer alan, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinden sonra İzmir'in en donanımlı sanat merkezi olacak Gösteri Sanatları Merkezi'nin temel atma törenine tüm sanat dostlarını ve İzmirlileri davet edip, coşkuya ortak olmaya çağırdı. "Artık sanatın kalbi Buca'da atacak" diyen Başkan Piriştina, "Gösteri Sanatları Merkezi ve hemen yanında inşa edilen Buca Çarşı projesi tamamlandığında Buca için yeni kent merkezini oluşturmuş olacağız. Buca'ya çok yakışacak projelerimizi en geç 2019'un Ocak ayında açacağız" açıklamasında bulundu.

Sanat arenasının büyülü dünyası

Buca'nın prestij projeleri arasında yer alan merkez, toplamda 7 bin 849 metrekarelik bir alanda ikisi bodrum katında olmak üzere üç katlı olarak inşa edilecek. Akustiğinden teknolojik donanımına kadar tüm detaylarında uzman görüşleriyle projelendirilen merkez, 600 koltuk kapasiteli gösteri salonu, 110 ve 383 metrekarelik iki fuaye alanı, 2 adet sanatçı odası, amfi, servis odaları, simultane ve ses ışık odası, büfe, vestiyer, bilet satış ofisi, kat ofisi, kulis ve kütüphane bölümlerini de içeriyor. 150 araçlık iki katlı yeraltı otoparkı, estetik, tasarım, işlevsellikte son noktayı yansıtacak genel çevre düzenlemesi ile dikkat çeken Gösteri Sanatları Merkezi, Bucalılara sanat dolu günler vadediyor. - İZMİR