Bubonik veba nedir? Bubonik veba belirtileri neler? Bubonik veba tedavisi Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle pandemi ilan edilmişti. Koronavirüs salgını durulmadan Çin'de yeni virüs salgını baş gösterdi. Peki, bubonik veba tedavisi var mı? Kara veba nedir?

Bubonik veba olarak bilinen ve vebanın en yaygın türü olan bu hastalık, halk arasındakara veba ve kara ölüm adıyla anılır. Yeni salgın bubonik veba, Çin'e bağlı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde ortaya çıktı. Veba nedir? Veba nasıl bulaşır?

VEBA NEDİR?

Veba, Yersinia pestis isimli bakteri tarafından oluşan, öncelikle vahşi kemirgenleri etkileyen, insanlara ve diğer hayvanlara pirelerle yayılan, bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır.

BUBONİK VEBA NEDİR?

Çİn'de ortaya çıkan bubonik veba,halk arasındas "kara veba" veya "kara ölüm" olarak adlandırılan salgın, Ortaçağ'da Avrupa bölgesinde 50 milyon kişinin ölmesine neden olmuştur.

Bilinen en ölümcül hastalıklardan olan bubonik veba, pireler ve vahşi kemirgenlerden insanlara bulaşabiliyor. Tedavi edilmediği takdirde 24 saat içerisinde ölüme neden olabiliyor.

BUBONİK VEBA BELİRTİLERİ NELER?

Bakteri vücuda girdikten 2-8 günlük kuluçka süresini takiben ani bir ateş yükselmesi, baş ağrısı, vücut ağrısı, titreme, şiddetli halsizlik, bulantı ve kusma ile kendini gösteren hastalığın bulaşma yoluna göre üç farklı türü vardır.

Bubonik veba: Vebanın en sık görülen formudur. Orta çağ Avrupa'sında 'Kara Ölüm' olarak bilinirdi. Pirenin ısırdığı ve bakterilerin vücuda girdiği yere en yakın lenf bezlerinde ağrılı şişme ve iltihaplanma görülür. İleri dönemlerde iltihaplı lenf nodları açılarak akıntlı hal alır. Tedaviye hemen başlanmazsa bakteri vücudun her yerine yayılalarak akciğer ve septisemik forma dönüşebilir.

Septisemik Veba: Bakteri vücuda girdiğinde bubon oluşturmadan direkt kan dolaşımına yayılırsa bu form gelişir. Bakteri vücuda pire ısırığı ile veya enfekte materyalin derideki çatlaklara direk temasıyla girebilir. Ayrıca ilerlemiş bubonik veba da septisemik forma dönüşebilir. Ateş, titreme, aşırı zayıflama, karın ağrısı, şok, ciltte ve iç organlarda kanamalar, buna bağlı olarak parmaklarda, ayaklarda, burun üzerinde dokuların ölümüne bağlı siyahlaşma görülür.

Pnömonik Veba (Akciğer vebası): Vebanın en öldürücü ve en az görülen formudur. Tedavisiz septisemik veya ilerlemiş bubonik vebanın kan yoluyla akciğerlere ulaşmasıyla veya enfekte partikülün solunum yoluyla alınmasıyla gelişebilir. gelişir. Akciğer vebası gelişenler havaya saçtıkları enfekte parçacıklarla hastalığın diğer insanlara yayılımına neden olurlar. Ateş, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, kanlı ve mukuslu balgam, solunum yetmezliği ve şok gelişir. Tedavi edilmeyenlerde birkaç gün içinde ölümle sonuçlanır.

BUBONİK VEBA TEDAVİSİ

Hastanın hastalık geçmişi, kan tahlilleri ve lenf bezi biyopsisi ile tanı konur. Ciddi komplikasyonların ve ölümün engellenebilmesi için erken tanı ve tedavi önemli olduğu gibi tedavide antibiyotikler kullanılır. Belirtilerin ortaya çıkmasından en fazla 20 saat sonra tedaviye geçilmesi gereklidir. "Streptomisin" ve "Tetrasiklin" başvurulacak antibiyotiklerdendir.