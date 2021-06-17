Bu yılın bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu

Aydın Doğan Vakfı tarafından, her yıl kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanlarında, ulusal ve uluslararası başarıya ulaşmış kişi ya da kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen 'Aydın Doğan Ödülü'nün bu yılki sahipleri bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu.

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in bu yıl "SAĞLIK" alanında verilen ödüle layık görülmelerinin gerekçesi olarak "biyoteknoloji ve Kovid-19 aşısının geliştirilmesi konularındaki özverili ve ilham verici çalışmaları ile bu yolla insanlığa yaptıkları olağanüstü ve benzersiz hizmetleri"ni gösterdi.

Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1996 yılından bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi ve kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü'nün, bu yıl biyoteknoloji alanında bugüne kadar çok değerli çalışmalara imza atan, son olarak Kovid-19 aşısının geliştirilmesi süreciyle insanlığa hizmet eden bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verilmesi kararlaştırıldı. Vakıf Yönetim Kurulu, 25. Aydın Doğan Ödülü'nün 2020 yılı Mart ayında başlayan koronavirüs salgınının ikinci yılında dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de uygulanan aşının geliştiricileri Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e verildiğini açıkladı.

Aydın Doğan Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Aydın Doğan Ödülü'nün 2021 yılında biyoteknoloji alanında bugüne kadar çok değerli çalışmalara imza atan, son olarak Kovid-19 aşısının geliştirilmesi süreciyle tüm dünyaya umut olan değerli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e verilmesini uygun görmüştür. Dünya çapında milyonlarca insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip bu dikkat çekici bilimsel başarının tüm dünya için ilham verici bir örnek olduğu da ayrıca değerlendirilmiştir." denildi.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci Aydın Doğan Ödülü'ne layık bulunmuş olmaktan sevinç ve onur duyduklarını ifade ettiler. Uğur Şahin duygularını şöyle paylaştı: "Aydın Doğan Ödülü, bilimin yaratabileceği farkın takdir edilmesi bakımından büyük bir önem taşıyor. Sanat, bilim ve kültür alanlarına katkıda bulunan, çocukların eğitimini ve onların eğitime eşit erişim sağlamasını destekleme yolunda bu ödülün temsil ettiği misyonun değerli elçileri olarak görülmekten onur duyuyoruz."

Aydın Doğan Ödülü, Vakfın Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan adına düzenleniyor ve ödüllerin hangi dallarda verileceği her yıl, Vakıf Yönetim Kurulu'nca belirleniyor.

Ödül pandeminin elvermesi halinde sonbahar aylarında Almanya'da düzenlenecek bir törenle takdim edilecek. Ödül töreninin tarihi Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in yoğun ajandalarına göre daha sonra belirlenerek kamuoyuna açıklanacak.

Özlem Türeci ve Uğur Şahin hakkında

M.D. Özlem Türeci, BioNTech'in Kurucu Ortağı ve Baş Tıbbi Sorumlusudur. Translasyonel ve klinik deneyime sahip bir doktor, immünolog ve kanser araştırmacısı olan Türeci, kanser antijenlerinin keşfine, mRNA tabanlı bireyselleştirilmiş ve kullanıma hazır aşı adaylarının geliştirilmesine ve şu anda klinik geliştirme aşamasında olan diğer immünoterapi türlerinin geliştirilmesine öncülük etmiştir. Türeci, BioNTech şirketinin COVID-19'a karşı mRNA tabanlı bir aşı geliştirme ve dağıtma konusundaki başarılı çabası olan ve bir yıldan kısa bir sürede tamamlanan tarihi bir başarı olan "Lightspeed Projesi"nin klinik gelişimine öncülük ediyor. Türeci, daha önce Uğur Şahin ve Christoph Huber ile birlikte kurduğu Ganymed Pharmaceuticals AG'nin CEO'su ve Baş Tıbbi Sorumlusu olarak görev yapmış, şirket 2016 yılında Astellas tarafından satın alınmıştır. Halen Almanya'da Kanser İmmünoterapi Derneği (CIMT) Başkanı olarak görev yapan Türeci, diğer önemli ödüllerin yanı sıra yakın zamanda Alman Sürdürülebilirlik Ödülü'ne de layık görülmüştür. Türeci, Prof. Uğur Şahin ile evlidir.

Prof. Dr. Uğur Şahin BioNTech'in Kurucu Ortağı ve CEO'su olan Prof. Dr. Uğur Şahin, kanser ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele için yeni yaklaşımların geliştirilmesine liderlik eden bir doktor ve immünologdur. Şahin, haberci ribonükleik asit (mRNA) ilaçları konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biridir. mRNA aşılarının ve diğer immünoterapi türlerinin geliştirilmesine olanak sağlayan birçok atılıma öncülük etmiştir. COVID-19 için ilk mRNA aşısının tarihi gelişimi olan "Lightspeed Projesi"ni başlatan ve yönetmekte olan Şahin ile aşı benzeri görülmemiş bir 11 aylık süre içinde laboratuvar ve klinik testlerden koşullu onaya geçmiştir. Şahin ayrıca BioNTech'in, hastaların tümörlerinde yeni nesil dizileme ile tanımlanan eşanlamlı olmayan mutasyonların profiline göre bireysel olarak uyarlanan ve talep üzerine üretilen neoantijene özgü mRNA kanser aşılarının araştırma ve geliştirmesine de liderlik etmektedir. Uğur Şahin, 500'den fazla patent başvurusu ve patentin ortak mucididir. Şahin'in akademik alanda, Almanya'nın Mainz kentindeki Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde Translasyonel Onkoloji ve İmmünoloji alanında Tam Profesör (W3) olarak görev almakta ve 50'den fazla doktora öğrencisine danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Mainz'de bulunan Helmholtz Translasyonel Onkoloji Enstitüsü'nün (HI-TRON) Bilimsel Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Dr. Şahin, bilimsel buluşlara yaptığı katkılardan dolayı Alman Sürdürülebilirlik Ödülü, Mustafa Ödülü ve Alman Kanser Ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül ve takdir almıştır. Dr. Özlem Türeci ile evlidir

Kaynak: Bültenler