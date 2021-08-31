Bu tesiste müsilaj enerjiye dönüşecek

Bu tesiste müsilaj enerjiye dönüşecek Düzce'nin çöpünden enerji üretiliyor Düzce'de belediye öncülüğünde kurulan katı atık arıtma tesisi, tüm şehirden toplanan çöplerden enerji üretiyor.

Bu tesiste müsilaj enerjiye dönüşecek

Düzce'nin çöpünden enerji üretiliyor

DÜZCE - Düzce'de belediye öncülüğünde kurulan katı atık arıtma tesisi, tüm şehirden toplanan çöplerden enerji üretiyor. Marmara denizini geçtiğimiz aylarda etkisi altına alan müsilajın da tesiste enerjiye dönüştürülmesi için çalışmalar devam ediyor. İlk verilerin olumlu netice verdiği öğrenildi.

Düzce Belediyesi'nin öncülüğünde 309 bin metrekare alan üzerine kurulan katı atık arıtma tesisi kentin tüm atıklarını topluyor. Çöpler ikiye ayrılırken, bir kısmı ile enerji üretiliyor, kalan kısmı ile gübreye dönüşüyor. 50 milyonluk yatırım ile kurulan tesisi Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü inceledi.

"21 gün, 55 derece sıcaklıkta, müsilajdan enerji elde etme testleri yapıyoruz"

Müsilaj haberini aldıktan sonra hemen çalışmalara başladıklarını ifade eden Faruk Özlü, "Bunu bir test yapmak amacıyla Yalova tarafından iki kamyon müsilaj getirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan müsaade aldık. Yaklaşık 21 gün, 55 derece sıcaklıkta, müsilajdan enerji elde etme testleri yapıyoruz. Şu anda test aşamasındayız. Testler neticesinde müsilajdan enerji elde edip edemeyeceğimizi bu tesislerde göreceğiz. Günde 2 ton besleme yapıyoruz. Birden bire yükleme yapmıyoruz. Yaptığımız yüklemede sonuçları alıyoruz. Buradaki organik atıkları yiyen bakteriler yaklaşık 21 gün sonra bunu enerjiye dönüştürebiliyorlar. Belli bir süre beklememiz gerekiyor ve şu anda ilk neticeler olumlu. Ama tabii kesin neticeyi görmemiz lazım. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"Burada öncelikle enerji üretiyoruz"

Tesisi 8 ay önce kurduklarını ifade eden başkan Özlü, "Bir yatırımcımızla birlikte kurduk. Bu tesis Düzce'de toplanan katı atıkları önce ön ayrıştırmaya tabi tutuyor. Burada ikili ayrıştırma sistemini benimsedik. İkili ayrıştırma sistemi organik ve inorganik olmak üzere gelen çöpleri, evsel atıkları ikiye ayırıyor. Organik atıkları fermantasyon tanklarına gönderiyoruz. Burada öncelikle enerji üretiyoruz. Enerjiden sonra kalan kısmı TÜBİTAK'a gönderdik. TÜBİTAK'ta testler yapılıyor, bu organik atıklarda enerji üretiminden sonra kalan posayı organomineral gübre olarak değerlendirmek üzere bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah bu çalışma sonuçlandığında organik atıklardan enerji ve toprak zenginleştirici organomineral gübre üreteceğiz. İkinci kısım, yani inorganik atıklar, bunların arasında yanmayan, kokmayan, bulaşmayan kısımlar var. Bunları dolgu maddesi olarak değerlendiriyoruz. Bunlar yaklaşık yüzde 15, yüzde 20 civarında bir kısmı temsil ediyor. Diğer kısımlarda geri dönüşüme gidecek olan ürünler var, metal ürünler var, kağıt var, poşetler var. Bunları da paketleyip geri dönüşüme gönderiyoruz. Bir diğer kısım; atıktan türetilmiş yakıt. Burada yakında bir çimento fabrikası kuruldu. Bu çimento fabrikasına yakıt olarak hazırlayacağız. Onları da bu fabrikaya vereceğiz. Atıktan türetilmiş yakıt olacak. Dolayısıyla biz sıfır atığın bütün unsurlarını bu tesiste sağlamış olacağız" diye konuştu.

Düzce Katı Atık Birliği olarak, ilçelerdeki katı atık çöpleri de burada işlediklerini anlatan başkan Faruk Özlü, "Bunun için esasen biz bu katı atık konusunu çok temelden ele aldık. Sadece bu tesisi değil, iki tesis daha kurduk. Bunlardan birisi tıbbi atık tesisidir. Son derece modern bir tesis. Bir de katı atık aktarma istasyonumuz var. Uzak ilçelerimizden gelen çöpler önce aktarma istasyonumuza geliyor. Burada bu ritüellerden dorselerde sıkıştırılıp buraya geliyor. Yani şunu ifade etmek istiyorum; 3 tesis kurduk geçen 2 yıl içerisinde. Bunlardan birisi katı atık ayrıştırma ve işleme merkezidir. İkincisi tıbbi atık işleme tesisidir. Bir de katı atık aktarma istasyonu kurduk. Bu şekilde Düzce'nin katı atık sorunlarını temelden çözmüş olacağız, çevremizi koruyacağız, katı atıklardan enerji, gübre, atıktan türetilmiş yakıt, geri dönüşüm ve dolgu maddesi üreteceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu tesisin gelirlerinin yüzde 60'ı belediyeye kalacak"

Tesisin yaklaşık 10 yıllık gelirini, kurulma masrafları için ayırdıklarını ifade eden Dr. Faruk Özlü, "10 yıl sonra, yani benden sonra her kim belediye başkanı olacaksa bu tesisin gelirlerinin yüzde 60'ı belediyeye kalacak. Tıbbi atık tesisinden şimdiden itibaren yüzde 22 gelir elde ediyoruz. Yani tesisin gelirinin yüzde 22'si belediyeye kalıyor. Dolayısıyla biz buna sadece bir gelir getirici işlem olarak bakmıyoruz, çevreyi korumak için, temiz bir çevre için, tabiatı korumak için, temiz bir Düzce için kurduğumuz tesis olarak bakıyoruz. Düzce'de gerçekten bir transformasyon gerçekleştiriyoruz. İçme suyu alt yapısından, katı atık tesislerine, toplu taşıma sisteminden içme suyuna kadar her yönüyle Düzce'de büyük bir transformasyon gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde geçen 2 yılda mutfakta hazırladığımız projelerin tek tek işleme girdiğini, kazmaların vurulduğunu beraberce göreceğiz. Düzce çok daha güzel olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu