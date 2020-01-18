: Haydar Dümen, meslek hayatında kendisini en çok şaşırtan soruyu söyledi

18.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 18.01.2020 11:39

Türkiye'de cinsel yaşam uzmanı deyince akla ilk gelen isimlerden olan Haydar Dümen, yaptığı söyleşide çok çarpıcı açıklamalara imza attı. Okurlarından gelen soruları yıllardır köşesinde yanıtlayan Haydar Dümen, kendisine sorulmuş en şaşırtıcı soruyu da açıkladı.

Psikiyatrist, cinsel yaşam ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen, Posta gazetesinden Oya Çınar'ın sorularını yanıtladı. Söyleşide çarpıcı açıklamalar yapan Dümen, bir okurunun, kız arkadaşının cinsel organına pul biber döktüğünü söyledi.

"HEYECAN OLSUN DİYE PUL BİBER DÖKTÜM"

Posta'da yayımlanan söyleşinin ilgili kısmı şu şekilde:

-Okurlardan gelen sorular içinde sizi en şaşırtan soru neydi?

Haydar Dümen: Aynen şöyle yazıyordu: Sevgilimle ilk kez ilişkiye girecektik, biraz heyecan olsun diye sevişirken vajinasına pul biber döktüm. Bu, cehaletin en üst noktasıdır.

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