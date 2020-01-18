Haydar Dümen, meslek hayatında kendisini en çok şaşırtan soruyu söyledi
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Haydar Dümen, meslek hayatında kendisini en çok şaşırtan soruyu söyledi

Cinsel sağlık uzmanlığı konusunda akla ilk gelen isimlerden birisi olan Haydar Dümen, meslek hayatı boyunca kendisini en çok şaşırtan soruyu söyledi. Dümen'e gelen soru "Heyecan olsun diye sevgilimin cinsel organına pul biber döktüm" şeklindeydi.

18.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 18.01.2020 11:39
Haydar Dümen, meslek hayatında kendisini en çok şaşırtan soruyu söyledi

'de cinsel yaşam uzmanı deyince akla ilk gelen isimlerden olan , yaptığı söyleşide çok çarpıcı açıklamalara imza attı. Okurlarından gelen soruları yıllardır köşesinde yanıtlayan Haydar Dümen, kendisine sorulmuş en şaşırtıcı soruyu da açıkladı.

Psikiyatrist, cinsel yaşam ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen, gazetesinden Oya Çınar'ın sorularını yanıtladı. Söyleşide çarpıcı açıklamalar yapan Dümen, bir okurunun, kız arkadaşının cinsel organına pul biber döktüğünü söyledi.

"HEYECAN OLSUN DİYE PUL BİBER DÖKTÜM"

Posta'da yayımlanan söyleşinin ilgili kısmı şu şekilde:

-Okurlardan gelen sorular içinde sizi en şaşırtan soru neydi?

Haydar Dümen: Aynen şöyle yazıyordu: Sevgilimle ilk kez ilişkiye girecektik, biraz heyecan olsun diye sevişirken vajinasına pul biber döktüm. Bu, cehaletin en üst noktasıdır.


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: Haydar Dümen, meslek hayatında kendisini en çok şaşırtan soruyu söyledi
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