Haydar Dümen, meslek hayatında kendisini en çok şaşırtan soruyu söyledi
Cinsel sağlık uzmanlığı konusunda akla ilk gelen isimlerden birisi olan Haydar Dümen, meslek hayatı boyunca kendisini en çok şaşırtan soruyu söyledi. Dümen'e gelen soru "Heyecan olsun diye sevgilimin cinsel organına pul biber döktüm" şeklindeydi.
Türkiye'de cinsel yaşam uzmanı deyince akla ilk gelen isimlerden olan Haydar Dümen, yaptığı söyleşide çok çarpıcı açıklamalara imza attı. Okurlarından gelen soruları yıllardır köşesinde yanıtlayan Haydar Dümen, kendisine sorulmuş en şaşırtıcı soruyu da açıkladı.
Psikiyatrist, cinsel yaşam ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen, Posta gazetesinden Oya Çınar'ın sorularını yanıtladı. Söyleşide çarpıcı açıklamalar yapan Dümen, bir okurunun, kız arkadaşının cinsel organına pul biber döktüğünü söyledi.
"HEYECAN OLSUN DİYE PUL BİBER DÖKTÜM"
Posta'da yayımlanan söyleşinin ilgili kısmı şu şekilde:
-Okurlardan gelen sorular içinde sizi en şaşırtan soru neydi?
Haydar Dümen: Aynen şöyle yazıyordu: Sevgilimle ilk kez ilişkiye girecektik, biraz heyecan olsun diye sevişirken vajinasına pul biber döktüm. Bu, cehaletin en üst noktasıdır.
Haber Videosu: Haydar Dümen, meslek hayatında kendisini en çok şaşırtan soruyu söyledi
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ahlak bu noktada işteCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Travmatik bir tecrübeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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nişadur surması gerekıyormuş yanliş tavırCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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terbiyesizlikCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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biligi leri faydalıdir saygılarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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asit dökseymiş daha heyecanlı olurmuşCevap Yaz 22 1 Yayından Kaldır
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El bombası kullansa daha iyi olurdu.6 Yayından Kaldır
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Dinamit daha iyi olurdu12 Yayından Kaldır
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Haydar efendi, yorumlarınla kişilere bilgi vermiyorsun, kafana göre alaylı şekilde yazıyorsun. . . DÜMEN'' i başka tarafaçevirsende senin sözlerine SEN DAHİ inanmıyorsun. . Al paranı gazetede yer işgal et. . .Cevap Yaz 24 1 Yayından Kaldır
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Ben menemen yapacaktim pul biberim yok diye yapmadım acısız sevmem millet buluyor nereye dokuyorCevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır