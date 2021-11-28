Bu proje 65 yaş üstü vatandaşlara güvenli bir ortam sunuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş ve üzeri bireylerin afetlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak maksadıyla hayata geçirdiği Tedbir-i Mekan Projesinde çalışmalar devam ediyor. Yaşlıların evlerindeki eşyaları sabitleyerek güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje yüzleri güldürüyor.

YADES-2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Türkiye'de ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyopsikososyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda gerekli olan bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla Yaşlı Destek Programı (YADES) hazırlandı. Yaşlı Destek Programının 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında başarıyla uygulanmasının ardından başlatılan YADES-2020 yılı proje çalışmaları kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Tedbir-i Mekan projesi hazırlandı. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin geniş alanda hissedilmesiyle 65 yaş ve üzeri bireylerde etkilerinin fazla olmasından yola çıkılarak hazırlanan Tedbir-i Mekan projesi ile yaşlı bireyleri yalnızlık, değersizlik ve ölüm korkusu hissinden uzaklaştırıp, fiziksel kayıp ve yaralanmalara karşı koruyarak, depreme karşı güvenle yaşadıklarını hissetmeleri ve olası deprem sonrasında hasarın en aza indirilmesi hedefleniyor.

"99 DEPREMİNDE BİZ EŞYALARIN ARASINDA KALDIK"

Yaşlıların evlerindeki eşyaları sabitleyerek güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen projede çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük felaketi olarak gösterilen 17 Ağustos Depremini yaşayan Nuh Yıldırım, Tedbir-i Mekan Projesi ile tanışan vatandaşlarımızdan birisi. Yıldırım, "1999 depremi olduğunda birden bire dolapların sallandığını gördük, eşyalar üzerimize geldi. Binamız 6 katlıydı. Yan binadan komşularımız gelip kazma, kürek, balyozla duvarları kırıp bizi kurtardı. Komşularıma ölünceye kadar minnettarım. Onları hiç unutmadım" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR'E MİNNETTARIZ"

Tedbir-i Mekan projesi kapsamında depremde meydana gelebilecek sorunlarla ilgili vitrin, ayakkabı dolabı, elbise dolaplarının duvara sabitlendiğini aktaran Yıldırım, "Dolap çekmecelerine de kilit sistemi taktılar. Hepsine çok teşekkür ederim. Bilhassa Büyükşehir Belediyemize bu hizmeti bizlere sundukları ve başlattıkları için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

TEDBİR-İ MEKAN PROJESİ NEDİR?

Tedbir-i Mekan Projesi; 65 yaş üzeri bireylerin deprem felaketinden görebilecekleri zararları en aza indirmek, önlem alma ve zararları azaltma kültürünü toplum içinde yaygınlaştırmak, eğitim faaliyetlerini düzenlemek ve her vatandaşın temel bir insan hakkı olan daha güvenli, daha sağlıklı ve yaşanabilir çevrede yaşama hakkına katkı sağlamayı amaçlıyor. Vatandaşın evinde bulunan yıkılma tehlikesi arz eden eşyaların; mutfak dolapları, beyaz eşya, vitrin, gardırop, tablo, mobilya gibi eşyalar duvarlara sabitlenirken, çekmece gibi açılıp kapanan dolaplara da emniyet kilidi takılıyor. Bunun yanında depremde vatandaşın acil ihtiyaçlarını karşılayacak olan Acil Durum Çantası da veriliyor. Tedbir-i Mekan projesinden faydalanmak isteyen Gölcük, İzmit ve Gebze'de çok katlı binalarda ikamet eden vatandaşlarımız 153 Çağrı Merkezini arayarak detaylı bilgi alabilir.