Bu okula en çok yaşlılar başvuruyor: "70 yaşındayım ama 20 yıl daha genç hissediyorum"

İSPARK tarafından İstanbul'da her yaş grubuna ücretsiz ders veren bisiklet okulu açıldı.

İSPARK tarafından İstanbul 'da her yaş grubuna ücretsiz ders veren bisiklet okulu açıldı. Kursa ilk günden beri yoğun talep olduğunu belirten İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, en yoğun başvurunun ise 30 yaş üstü ve yaşlı kesim tarafından yapıldığını söyledi. Kursa katılan 70 yaşındaki Erdoğan Yıldız ise "En son 20 yıl önce bisiklet kullanabiliyordum. Buraya bisiklet kullanmayı yeniden öğrenmek için geldim. Şu anda 20 yıl öncesindeymişim gibi hissediyorum" diye konuştu.

İSPARK'ın akıllı bisiklet uygulaması olan İSBİKE tarafından İstanbul'da her yaş grubuna ücretsiz ders veren bisiklet okulu açıldı. 15 Haziran'da başlayıp Eylül sonuna kadar devam edeceği ifade edilen okulda hem ücretsiz hem de sıfırdan başlayan bisiklet eğitimi veriliyor. Bisiklet sürmeyi öğrenmek isteyen herkesi kursa davet eden İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, "Kursumuza en çok yetişkinler başvurdu. Başvuruların yüzde 60'ı 30 yaş üstünden oldu. Bence bunun nedenlerinden biri pandemi etkisiyle insanların doğa ile iç içe olmak istemesi diğeri ise kursumuzun ücretsiz olmasıdır" açıklamasında bulundu.

"BİSİKLET SÜRMEK İÇİN 67 YAŞINA KADAR BEKLEDİM"

Bisiklet kursuna katılan 67 yaşındaki Çiğdem Karacaoğlu, "Bu yaşıma kadar hiç bisiklete binmedim. Annem, korktuğu için beni hiç bisiklete bindirmedi. Ama bu yaşıma kadar bisiklet sürmek aklımın köşesinde hep vardı. Bu bana 67 yaşında nasip oldu. Heyecanlıyım, mutluyum ve iddialıyım. Sağladıkları ücretsiz kurs için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitmenlerinin çok iyi olduğunu belirten Karacaoğlu sözlerine şunları da ekledi:

"Bütün sakarlığıma ve düşmelerime rağmen sabırla bisiklet sürmeyi bana öğretiyorlar. Şu anda bisiklet sürebilmeye de başladım. Önceki halime göre çok daha iyiyim. Buradan insanlara sesleniyorum. Herkes öğrensin. İsterse binmesinler ama yine de öğrensinler. Çünkü öğrenmenin yaşı yok."

"CANINIZ NE İSTİYORSA ONU O AN YAPIN"

En son küçüklüğünde bisiklet sürdüğünü belirten 63 yaşındaki Fatma Mukadder Emirosmanoğlu, kursu öğrenince arkadaşını da hemen yanına alıp birlikte kayıt yaptırdıklarını söyledi. Bisiklet sürmeyi öğrenip yeşilliklerde özgürlüğünün tadını çıkaracağını ifade eden Emirosmanoğlu, "Bisiklet, yüzme gibi vücudun her bölgesini ve kasını çalıştırıyor. Bütün vücuduna egemen. Ama sen de bisiklete egemen olunca özgürlüğün tadını çıkartıyorsun, her yere gidebiliyorsun. Canınız ne istiyorsa onu o an yapın. Ben; 58 yaşında tiyatroya başladım, 50 yaşında üniversite sınavına girip kazanıp iki yıllık üniversite bitirdim. Şimdi de 63 yaşındayım bisiklet sürmeyi tekrar öğreniyorum" şeklinde konuştu.

"YAŞITLARIMA SESLENİYORUM: HEPSİ KATILSIN"

Bisikleti artık sürekli kullanmak istediğini belirten Erdoğan Yıldız şunları söyledi:

"70 yaşındayım. Kursla yine yeniden bisiklet sürebilmeye başladım. Bisiklet sürmek hem özgürlük hem de çevreye faydadır. Resmen, 20 yıl önceki halim gibi hissediyorum. Bu da müthiş bir şey. Benim yaşımdakilere sesleniyorum, herkes bu kursa katılsın."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı