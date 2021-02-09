Bu ne rahatlık! Onlar da böyle değişti
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Bu ne rahatlık! Onlar da böyle değişti

09.02.2021 12:22 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:25
Bu ne rahatlık! Onlar da böyle değişti

EN DOĞAL HALİİşte bunlardan biri de güzel oyuncu Rachel Bilson. 39 yaşındaki bir çocuk annesi Bilson, önceki gün Los Angeles'ta annesinin evinden çıkarken görüntülendi.

EN DOĞAL HALİ

İşte bunlardan biri de güzel oyuncu Rachel Bilson. 39 yaşındaki bir çocuk annesi Bilson, önceki gün Los Angeles'ta annesinin evinden çıkarken görüntülendi. Görünüşe göre bir süredir annesiyle birlikte kalan oyuncu, battaniyesini ve diğer eşyalarını arabasının bagajına yükledi. O sırada ona annesi ve kızı da yardım etti.

ARTIK HEPSİ BÖYLE

Rachel Bilson'ın, dağınık saçları, üzerine bol gelen eşofmanı dikkat çekti. Güzel oyuncu, pandemi döneminde bu şekilde görüntülenen tek ünlü değil. Tıpkı Bilson gibi birçok ünlü eski hallerinin epey uzağında en doğal halleriyle görüntülenmekten çekinmiyor artık. İşte; objektiflere dağınık yakalanan o ünlüler.

MELANIE GRIFFITH HER GÜN YÜRÜYÜŞTE

Ünlü oyuncu Melanie Griffith, hemen hemen her gün Los Angeles sokaklarında yürüyüşte görüntüleniyor. Oyuncu, o anlarda en doğal haliyle objektiflere takılıyor. Geçmişte kimi zaman böyle görüntülenmemek için çaba sarfeden Griffith, artık bu durumdan rahatsız olmuyor.

HAMİLE RAHATLIĞI

Bir süre sonra anne olmaya hazırlanan Elsa Hosk, eşi Tom Daly ile birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi. Pembe bir eşofman takım giyen Hosk, biraz da hamile olduğu için rahatlığı seçti.

RAHAT ELBİSE

Ünlü oyuncu Isla Fisher, geçen gün Los Angeles'ta görüntülendi. Ünlü oyuncu, o gün rahat terlikler ve rahat bir elbise giydi. Makyaj yapmadığı da görüldü. 

KÖPEĞİNİ YANINDAN AYIRMADI

Genç oyuncu Lucy Hale, aslında her zaman aynı tarzı tercih ediyor. Köpeğini gezdirmeye çıkan Hale, birçok ünlünün aksine maskesini de eksik etmedi.

BELLA HADİD'İN SOKAK HALİ

Ünlü model Bella Hadid, pandemi günlerinde bile iddialı görünmeyi tercih ediyor. Son dönemde en gözde rengi ise siyah. Genellikle tepeden tırnağa siyahlara bürünüyor. 

AİLE MUTLULUĞU

Bir süredir film çekimi için Avustralya'da bulunan Natalie Portman'a eşi Benjamin Millepied ve iki çocuğu da eşlik ediyor. Aile, hafta sonunda da çıktıkları öğle yemeğinde görüntülendi.

Kaynak: Hürriyet

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