Bu kitap ünlülerin elinden düşmüyor! "Bugüne dek neredeydin sen?" pandemi dönemindeki evlilikleri inceliyor Sosyal medyanın önde gelen isimlerinden Serap Oğuz Tan, karantina döneminde yazdığı "Bugüne dek neredeydin sen" isimli kitabıyla dijital dünyanın bilinmeyen ilişki ağını mercek altına aldı. Pek çok ünlü ismin elinden düşürmediği kitabı yazarı anlattı.

Sosyal medyanın önde gelen isimlerinden Serap Oğuz Tan, karantina döneminde yazdığı "Bugüne dek neredeydin sen" isimli kitabıyla Dijital dünyanın bilinmeyen ilişki ağınıanlattı. Merve Boluğur'dan Burcu Kara'ya, Hande Kazanova'dan Gaye Turgut Evin, Danla Biliç'ten sosyal medyanın en ünlü influencerlarına kadar herkesin elinde olan kitap; Serap Oğuz Tan'ın kendi ismi ile açtığı Instagram hesabından yola çıkılarak yazıldı.

KORONA, EVLİLİKLERİN SONUNU MU GETİRDİ?

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını şiddetini arttırarak devam ediyor. Salgının şiddeti arttıkça aile şiddet de artıyor ve özellikle evde kaldığımız karantina günlerinde eşler arasındaki görüş ayrılıkları gittikçe derinleşiyor. Bu anlaşmazlıkların sonu ise ya mahkemede ya da hastanede bitiyor. Peki evlilik müessesinde neler oluyor? Karantina günlerinde aşk hayatı nasıl etkilendi? "Bugüne dek neredeydin sen" kitabının yazarı Serap Oğuz Tan'a sorduk…

"ÇATIŞMA YAŞAYAN ÇİFTLER OLUMSUZ ETKİLENDİ"

Serap Oğuz Tan, evde kalınan süreçte evliliklerin çatırdadığını, boşanma davası taleplerinin arttığını takip ettiğini ifade ederek, "Evde izole olunan dönem hemen hemen herkes için stresli bir süreçti. İnsanların virüsle ilgili yeni korkuları oluştukça stres oranları da arttı. Ve ne yazık ki normal süreçte birbirleri arasında çatışma yaşayan çiftler bu dönemden olumsuz etkilendi. Bu süreç bazı evlilikler için yıkıcı oldu. Bunun genel sebebi stres, empati eksikliği ve iletişim kazaları oluyor.

SALLANTIDA OLAN EVLİLİKLER SONA ERDİ

Sosyal medyanın kullanımı bilindiği üzere koronavirüs sürecinde daha da yoğunlaştı. Kimimiz pasif ekranlarda diziler, filmler izlerken kimimiz sosyal medya mecralarında daha da yoğun zamanlar geçirmeye başladık bu dönemde. Zaten sosyal medya günümüz evliliklerini olumsuz etkileyebilen bir mecra, özellikle de zaten sallantıda olan ilişkiler, sosyal medyada geçirilen zamanın artması, çiftlerin birbirine ayırdığı zamanın azalması yüzünden iyice çıkmaza giriyor. Ortak paylaşımları zamanla azalan evli çiftler farklı hobiler edinemiyorsa da sosyal medya ile farklı hayatların içine konuk olup yeni maceralara atılıyor. Bu maceralar zamanla ilişkiye dönüşüp, boşanmalara neden olabiliyor. Bu sürece bir de evde izole süreci eklenince işler içinden çıkılmaz bir hale geliyor.

ELLERİNDE HEP TELEFON VAR

Kitabın içinde 4 kadın karakter var. Bu karakterler koronavirüs izole sürecinde sosyal medya kullanımıyla birlikte hayatlarında yaşadığı çalkantıları, değişimleri ortaya sererken; keyifli zaman geçirmemizi ve kendimizden bir şeyler bulmamızı da sağlıyor. Özellikle hemen hemen hepimizin takip ettiği sosyal medya fenomenlerinin hayatlarına projeksiyon tuttuk. Öncesinde el ele yürüyüş yapan sevgililerin ellerinde şimdi sevgililerinin elleri değil, akıllı telefonları var. Geceleri birlikte yatan çiftler şimdi neredeyse telefona sarılıp uyuyor. Korkarım ki evlilikler de yakında "online"a geçecek!... Dokunmak ve hissetmek artık hayal olacak. Ben de hem koronavirüs sürecini hem de bu online dünyayı kaleme alarak okuyuculara keyifli zaman sunmaya çalıştım.

PEKİ ÇİFTLER NE YAPMALI?

Mesela eşinize güzel yemekler yapmak için yemek videoları izleyebilir, hoş sürprizler yapmak için yeni mekanları takip edebilirsiniz Eğitici, öğretici içeriklerle yerinizden kıpırdamadan aileniz için en sağlıklı ürünleri sipariş edebilirsiniz. Yeter ki siz evliliğinizle ve kendinizle mutlu olmayı seçin.

Umarım yeni normalimizle birlikte herkesin hayatı da mutlu, kazasız, güzel ve sağlıklı olur. Bence işin aslı ve güzel olanı hayatımızı geçirmeye söz verdiğimiz kişilerin yeni ve olumlu özelliklerini keşfetmeye çalışmak. Kim bilir belki de keşfedince bizler de "Bugüne Dek Neredeydin Sen?" sorusunu ona yöneltebiliriz…