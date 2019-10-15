Bu kıraathanede renk, sarı-kırmızı

15.10.2019 09:45

MANİSA'nın kırsal Osmancalı Mahallesi'ndeki bir kıraathane, içerisinde sarı-kırmızı eşyalar ve takımın tarihini anlatan fotoğraflarla adeta Galatasaray müzesini andırıyor. Bir Galatasaray fanatiği olan Sadrettin Turan'ın (61) işlettiği kıraathanede Galatasaray'ı eleştirmek yasak.

Yunusemre ilçesi Osmancalı Mahallesi'nde yaşayan ve bir Galatasaray fanatiği olan Sadrettin Turan'ın işlettiği kıraathanenin her yerine sarı kırmızı renkler hakim. Evli, 3 çocuk babası Sadrettin Turan, 30 yıl önce kurduğu kıraathanenin her bir köşesini sarı-kırmızıya boyarken bir yandan da takımın neredeyse her yılına ait fotoğrafları bularak işletmenin duvarlarına astı. Birçok Galatasaray aksesuarının da bulunduğu kıraathanede bardaklardan çay kaşıklarına kadar da her şey sarı- kırmızı. 6 yıl önce 'Galatasaray Müze' ismi verilen kıraathanede Galatasaray'ı eleştirmek yasak. 400 kişinin yaşadığı mahallede vatandaşlarının yüzde 98'inin Galatasaraylı olduğunu söyleyen Sadrettin Turan, 'Galatasaray müzesi' adını verdiği kıraathane için 30 yıl boyunca alınan poster, bardak, çakmak, boncuk işlemeli ürünler, bardaklar gibi çeşitli objelere yaklaşık 100 bin lira harcadığını belirtti.

Kaynak: DHA