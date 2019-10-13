13.10.2019 15:46

Bu kafede 8 kahve içene 1 fidan hediye

Öğrencilerin başlattığı 8 kahve içene 1 fidan kampanyasına yoğun ilgi

KASTAMONU - Kastamonu'da burslarını biriktirerek açtıkları kafede son aylarda çıkan orman yangınlarına dikkat çekmek isteyen üniversite öğrencileri, '8 kahve içene 1 fidan' kampanyasını başlattı. Kampanyaya üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösteriyor.

'Sizin de dikili bir ağacınız olsun' kampanyası kapsamında '8 kahve içene 1 fidan' projesine üniversiteliler yoğun ilgi gösteriyor. Burs paralarını biriktirerek Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde bir kafe açan üniversite öğrencisi Burak Kılıç, yaz aylarında yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek için '8 kahve içene 1 fidan' projesini başlattı. Fidanları ücretini ödeyerek satın alan kafe işletmecisi üniversite öğrencisi Burak Kılıç, orman yangınlarına dikkat çekmek ve öğrencilerin dikili bir fidanı olması için başlattığı '8 kahve içene 1 fidan' projesi büyük ilgi gördü.

Yanan ormanların yeniden yerine gelmesi hem de öğrencilerin kafelerde vakitlerini boş yere geçirdikleri yerler olarak görülmemesini isteyen Burak Kılıç, işletmesine gelen arkadaşlarına içtikleri kahve karşılığında fidan hediye etmeye başladı. Daday Orman İşletme Müdürlüğünde üretilen fidanları ücretini ödeyerek satın alan Burak Kılıç, 8 kahve içen öğrenciye dikmek üzere fidan hediye etmeye başladı. Kılıç, hediye ettiği fidanların şuana kadar Kars, Mardin hatta Azerbaycan'da dahil dikildiğini söyledi.

"Orman yangınları haberlerine üzüldük ve bu projeyi başlattık"

Yaz aylarında sık sık yaşanan orman yangınları haberlerine üzüldükleri için bu projeyi başlattıklarını söyleyen üniversite öğrencisi Burak Kılıç, "İşletmesini yaptığım kafede yazın arkadaşlarda otururken televizyonda orman yangını haberlerini çok gördük. Bizde bu konuda neler yapabiliriz diye düşündük. Bizde '8 kahve içene 1 fidan' projesini başlattık. Bu sayede hem insanların bu konuya duyarlılığını arttırmak istedik hem de ağaçlarımız ve ormanlarımız büyüsün istedik. Kafemizde verdiğimiz fidanlar birçok ile gidiyor. Buradan Kars'a dahi giden fidanlarımız var. Dış ülkelere dahi giden fidanlarımız var. Biz de bu konuda güzel geri dönüşler aldık. Geleceğe dair bir sosyal sorumluluk projemiz olsun istedik. Bu konuda çalışmalarımızı başlattık. Herkesi bu sosyal sorumluluk projesine destek olmaya bekliyoruz" dedi.

Okudukları üniversitede sosyal sorumluluk projesi başlatmak istediklerine işaret eden Kılıç, "Üniversitede birçok topluluk var, bu işlere çok fazla koşturmak isteyen var. Bizde bunlara vesile olmak istedik. Başka şehirlerden gelip öğrenim gördüğümüz şehirde bir dikili ağacımız olsun, bir kahvenin kırk yıl hatırı varsa bir ağacında 100 yıl hatırı olsun istedik ve bu projeyi başlattık. Bu konuda da güzel geri dönüşler aldık" diye konuştu.

"İçtiğimiz kahve karşılığında diktiğim bu fidanı yıllar sonra büyümüş görmek istiyorum"

İçtiği kahve sonrasında diktiği fidanı yıllar sonra okuduğu şehre geldiğinde görmek istediğini vurgulayan Gülşen Obuz ise, "Burası sıklıkla gittiğim bir kafeydi. Geçenlerde de kafenin camında bir afişi fark ettim 8 kahve içene 1 fidan diye. Benim ilgimi çekti, çünkü bende çevre dostu bir insanım. Ara ara içtiğimiz kahveler sayıldıktan sonra 1 fidan kazandım. Bugün o fidanı aldım. Ben fidanı memleketime de götürebilirim ama burada dikmek istiyorum çünkü burada dikmek istiyorum. Yıllar sonra geldiğimde bu fidanı görmek istiyorum. Benim adıma olduğunu görmek istiyorum. Bence sık sık artan bu orman yangınlarına dikkat çekmek için başlatılan çok güzel bir proje bu. Ben onaylıyorum, üstelik gençlere de yol gösterici bir proje olmuş" şeklinde konuştu.

"Bizimde adımıza yeşeren bir ağacımız var"

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Oğuzhan Civan da, şöyle konuştu: "Arkadaşımla beraber dolaşırken 8 kahve içene 1 fidan hediye ediyoruz diye bir afişin üzerine geldik. Güzel bir etkinlik olduğunu gördük, detaylarını öğrenmek için bir kahve içelim dedik. 8 kahve içene 1 fidan hediye ediliyor. Öğrenciler zaten dışarılarda, kafelerde oturup kahve içiyorlar. Bunun devamında da fidan hediye edilmesi güzel bir organizasyon olmuş. Sonuç olarak ülkemizde çok sayıda orman yangını var. Bu orman yangınlarının neticesinde yerlerine yeni fidanların dikilmesi ve ormanların çoğaltılması bizim için, geleceğimiz için önemli bir şey. Bu tarzda sosyal sorumluluk projelerinin devam etmesini çok isterim. O yüzden de çok teşekkür ediyorum bu projeyi gerçekleştiren arkadaşlara. Artık bizimde üniversite okuduğumuz bir şehirde fidanımız yani ağacımız olacak. Bizim adımıza yeşeren bir ağaç var. Belki de çocuklarımıza ileride bırakabileceğimiz en büyük mirasta bu olacak herhalde."

Kaynak: İHA