Bu imam alkışlanır - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu imam alkışlanır

Bu imam alkışlanır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Burhaniye ilçesinde, askıda çorap uygulaması ile dikkat çeken Ören Camii imamı Kadir Özdemir, her ayın 15'nde cemaate çorba ikram ediyor.

Burhaniye ilçesinde, askıda çorap uygulaması ile dikkat çeken Ören Camii imamı Kadir Özdemir, her ayın 15'nde cemaate çorba ikram ediyor.

Burhaniye'de 7 yıl önce Ören Camiine tayin edilen Kadir Özdemir, başarılı çalışmaları ile takdir topladı. Başlattığı askıda çorap uygulamasını devam ettiren Kadir Özdemir, pandemi dönemi ile birlikte cemaate kolonya ikramı yapmaya başladı. Cemaatin sayısını artıran Kadir Özdemir, her ayın 15'nde cemaate çorba ikramı da yapmaya başladı. Bu sabah cemaate çorba ikram eden Kadir Özdemir, davete katılan vatandaşlara teşekkür etti. İmam Kadir Özdemir'in pek çok yeniliğin öncüsü olduğunu anlatan Mustafa Dirlik, "Hocamız çalışkanlığı ile takdir topladı. Özellikle sabah namazlarında cemaatin sayısı arttı. Hocamıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Camide çorba geleneğinin devam ettiğini anlatan Kemal İşi de, "Hocamız her ayın 15'inde çorba ikramı yapıyor. Kendisini çok seviyoruz" dedi.

Burhaniye Müftüsü Mustafa Ali Işık da, "Hocamız gayretlidir. Diğer arkadaşlara da örnek oluyor. Kendisini tebrik ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Bu imam alkışlanır

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title