Bu İlde Son 17 Gündür Yeni Vaka Kaydedilmedi
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Bu İlde Son 17 Gündür Yeni Vaka Kaydedilmedi

Bu İlde Son 17 Gündür Yeni Vaka Kaydedilmedi
05.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:45

Koronavirüsle mücadele kapmasında alınan tedbirlere harfiyen uyan Artvin, emeğinin karşılığını aldı. Artvin'de son 17 günde hiç koronavirüs vakası kaydedilmedi ve koronavirüs vakaları tedavi edilerek taburcu edildi.

Koronavirüsle mücadele kapmasında alınan tedbirlere harfiyen uyan Artvin, emeğinin karşılığını aldı. Artvin'de son 17 günde hiç koronavirüs vakası kaydedilmedi ve koronavirüs vakaları tedavi edilerek taburcu edildi. Şu anda ilde koronavirüs vakası bulunmuyor.

Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Ali Dündar, toplamda 857 koronavirüs testi yapıldığını belirtirken toplam 39 koronavirüs vakasından 5 kişinin hayatını kaybettiğini diğer kişilerin iyileşerek taburcu edildiklerini belirtiyor. Arhavi, Murgul ve Ardanuç ilçelerinde hiç koronavirüs vakasıyla karşılaşılmadığını belirten Dündar, Artvin'in virüse karşı kendini temizlediğini ifade ediyor.

Artvin'de Vaka Sayısı Sıfıra İndi, Son 17 Gündür Hiç Vaka Kaydedilmedi

Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıkları Artvin'de koronavirüs vaka sayısının sıfıra inmiş olmasının yanı sıra son 17 gündür herhangi bir vaka kaydedilmemesi de umut verici. Tablonun iyiye gitmesine rağmen yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Yetkililerin uyarılarını dinleyen halkın desteği ile Artvin önümüzdeki günlerde koronavirüsüyle ilgili çok daha rahat nefes alacak gibi duruyor.

Dr. Mehmet Ali Dündar, Artvin halkının ilk günden beri yetkililerin uyarılarına uyduğunu, halkın desteği ile bu süreci hızlı bir şekilde en az hasarla atlattıklarını belirtiyor. Şu anda Artvin koronavirüsünden temizlenmiş gibi görünse de önlemlere devam edildiğini ifade eden Dündar, halkın aynı hassasiyetle, rehavete kapılmadan uyarılara kulak verdiğini sözlerine ekliyor.

Artvin Halkı Virüse Karşı Birlik Oldu

Artvin halkının koronavirüsüyle mücadelede birlik olduğu belirtilirken sokağa çıkma yasaklarına birebir uyulduğu, halkın sadece kendi sağlığını değil diğer kişilerin sağlığını da gözeterek davrandığı belirtiliyor. Halkın bilinçli hareketiyle Artvin'in koronavirüsünden çok kısa sürede tamamen kurtulması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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