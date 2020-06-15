Bu ilçede korona virüs vakası rastlanmadı, kurallara harfiyen uydular
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Bu ilçede korona virüs vakası rastlanmadı, kurallara harfiyen uydular

Kırıkkale'nin Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyaya yayılan korona virüsünün bugüne kadar ilçelerinde görülmediğini belirtti.

Bu ilçede korona virüs vakası rastlanmadı, kurallara harfiyen uydular
15.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:38

Kırıkkale'nin Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyaya yayılan korona virüsünün bugüne kadar ilçelerinde görülmediğini belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü salgınını engellemek için 2 bin 800 nüfuslu ilçede yetkililer gerekli tedbirleri alırken halk da bu tedbirlere harfiyen uyuyor. Korona virüs ile topyekün mücadele edilen ilçede bin 30 hane bulunuyor. Yaklaşık 500 hanesinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar yaşıyor.

"Dezenfeksiyona çok önem verdik"

Korona virüs tedbirlerinin başladığı ilk günden itibaren kurallara uyduklarını belirten Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, "Biz Sağlık Bakanımızı, Cumhurbaşkanımızın ve hükumetimizin yetkilerinin söylediklerini bire bir uyguladık. Kendimizin de sağlıkçı kökenli olmamız hasebiyle biz burada mümkün olduğunca dezenfektan maddelerle dezenfeksiyona çok önem verdik" dedi.

"Virüs bizim ilçemize girmeye korktu"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Bildik, "Burada virüs bizim ilçemize girmeye korktu. Biz maske, sosyal mesafe, hijyenik kurallar içerisinde biz her yeri dezenfekte ettik. Vatandaşın en çok gidip geldiği yerler banka, PTT, Hükümet Konağı gibi birçok yeri günlük dezenfeksiyon yaptık. Kaymakamımız burada çok özverili, İlçe Emniyet Müdürümüz gerçekten çok özverili, Jandarma Komutanımız ve teşkilatı, Başhekim ve bütün sağlık çalışanları olmak üzere topyekün bir başarı. Buradaki başarı sadece Sulakyurt Belediyesinin başarısı değil. Bütün Sulakyurt'un başarısı, vatandaşlarımızın başarısı. Bizim ilçemizde maskesiz insan yok" diye konuştu.

"500 hanemiz yaşlı ve kronik rahatsız"

İlçe halkının yüzde 95'inin kurallara uyduğunu dile getiren Bildik, "Bayramlarda ben biliyorum ki oğlunu-kızını evine almayan vatandaşlarımız var. 'Niye geldiniz bayrama? Alternatif bulaştırıcı olabilirsiniz hiç kusura bakmayın' deyip gönderen insan var. Çünkü burası küçük bir ilçe. bin 30 hane bir ilçe. Burada en az 500 hanemiz yaşlı ve kronik rahatsız. Allah korusun burada korona virüsü bulduğu zaman 500 haneyi büyük bir risk bekliyor. Bunun da biz ve vatandaş bilincinde olduğundan dolayı biz çok ciddi tedbirler alıyoruz. Bizim burada kahvehanelere kısıtlama geldi. Biz yine kısıtlamanın olduğu günde biz her tarafı pırıl pırıl dezenfekte ettik. Cuma günü camilerimizin hazır olması için Perşembe gününden camilerimizin tamamını ibadete hazır hale getirdik. Biz öncesinde tedbirimizi alıyoruz. Çarşıdaki sandalyeler masalar bir gün öncesinden dezenfekte ettiriyorum" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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