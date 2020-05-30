Bu ilçede hiç Covid- 19 vakası görülmedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu ilçede hiç Covid- 19 vakası görülmedi

Bu ilçede hiç Covid- 19 vakası görülmedi Muhteşem doğasıyla doğa sporlarının başkenti olan Kemaliye'de maske takma zorunluluğu getirildi Doğal güzelliğiyle binlerce turisti ağırlayan ve doğa sporlarının başkenti olarak nitelendirilen Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yeni tip korona virüs...

30.05.2020 13:51 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:57

Bu ilçede hiç Covid- 19 vakası görülmedi

Muhteşem doğasıyla doğa sporlarının başkenti olan Kemaliye'de maske takma zorunluluğu getirildi

ERZİNCAN - Doğal güzelliğiyle binlerce turisti ağırlayan ve doğa sporlarının başkenti olarak nitelendirilen Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yeni tip korona virüs (covid-19) vakası hiç görülmedi. Türkiye'de hiç covid-19 vakasının görülmediği nadir yerleşim yerlerinden olan Kemaliye'de tedbirler kapsamında maske takma zorunluluğu getirilerek ilçeye gelen vatandaşların sağlık kontrolleri yapılıp girişlerine bu şekilde müsaade ediliyor.

Erzincan il merkezine 194 kilometre mesafedeki bin 168 kilometre kare yüzölçümü olan ve 5 bin 106 nüfusa sahip Kemaliye'de şuana kadar hiç korona virüs vakasına rastlanmadı.

Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı binlerce turistin akınına uğrayan, yapılan doğa sporları festivalleriyle adını dünyanın birçok tarafına duyuran Kemaliye'de turizm sezonu öncesinde ek kararlar alındı.

Kemaliye Kaymakamlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda ilçede maske takma zorunluluğu getirildi.

Kemaliye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde alınan kararlar doğrultusunda maske takma zorunluluğu gelmiştir. İlçemizde bu zamana kadar Covid-19 vakası görülmemiştir. Bu istikrarın devam etmesi amacı ile İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda; 01.06.2020 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlarımızın maske takmadan sokağa çıkmamalarına, şehirlerarası seferlerin başlamasıyla ilçemize gelen ve ilçemizden seyahat edenlerin sosyal mesafe kurallarına uymaları, maskesiz seyahat etmemelerine, toplu taşıma araçlarında, seyahat ve gezi teknelerinde taşıma kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu bulundurma sınırını aşmamalarına, seyahat ve gezi teknelerinde sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyulmasına, ilçe merkezinde ve turistlerin yoğun olduğu müze, park, sosyal alanlar gibi toplu bulunan alanlarda ikinci bir talimata kadar sosyal mesafeyi korumaya ve maske takma zorunluluğuna karar verilmiştir." denildi.

Bu ilçede hiç Covid- 19 vakası görülmedi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik Haber
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı Haber
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış Haber
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen provokatör yakalandı
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen...
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı
15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Cezaevinden izinli çıkan iki mahkum, FETÖ yalanıyla 60 bin liralık vurgun yaptı
Cezaevinden izinli çıkan iki mahkum, FETÖ yalanıyla 60 bin liralık vurgun yaptı
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı
İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı...
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi?
İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi?
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Demet Akbağ Yeliz Yeşilmen
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Bu ilçede hiç Covid- 19 vakası görülmedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 14:09:24. #1.14#
title