Bu hızla koronavirüs yenilmeye mahkûm! Bakan Koca 1,5 milyonuncu doz aşı kadrosunu paylaştı
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Bu hızla koronavirüs yenilmeye mahkûm! Bakan Koca 1,5 milyonuncu doz aşı kadrosunu paylaştı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Koronavirüsle mücadelede önemli bir yol kateden Türkiye'de aşılama tüm hızıyla sürüyor. Her geçen gün yeni müjde veren Bakan Koca, 1,5 milyonuncu doz kadrosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu hızla Kovid-19 yenilmeye mahkûm" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama tüm hızıyla sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da peş peşe müjdeli haberleri vermeye devam ediyor.

"YENİLMEYE MAHKUM"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "1,5 milyonuncu doz kadrosu. Aşı yaptıran: Tahir Aslan. Aşıyı yapan sağlık çalışanı: Alican Kış. Aşıdan sorumlu hekim: Hilal Künkül. Yer: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Saat: 22.15. Bu hızla Kovid-19 yenilmeye mahkûm" ifadelerini kullandı.

Bu hızla koronavirüs yenilmeye mahkûm! Bakan Koca 1,5 milyonuncu doz aşı kadrosunu paylaştı

40 MİLYONUNCU DOZ AŞIYI YAPAN DOKTORU DA PAYLAŞTI

Öte yandan Bakan Koca, sosyal medya hesabından 40 milyonuncu doz aşıyı yapan doktorun fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında, "Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 milyon 300 bini aştık" dedi.

Bu hızla koronavirüs yenilmeye mahkûm! Bakan Koca 1,5 milyonuncu doz aşı kadrosunu paylaştı
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Servet Uzun
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