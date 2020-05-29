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"Bu hastaneler afet, salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak...

Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılış törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu hastaneler, sadece deprem, afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadı.

29.05.2020 19:37 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:40

Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılış törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu hastaneler, sadece deprem, afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadı. Normal zamanlarda da özelleşmiş alanlarda hizmet vermeye devam edecek kalıcı hastaneler olarak inşa edildi" dedi.

Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katıldığı törenle açıldı. Bakan Koca, törende yaptığı konuşmada, "Güçlü bir sağlık sistemi, gelişmiş bir altyapı ve fedakarlıktan çekinmeyen yetkin bir sağlık ordusu böyle zamanlarda toplumu ayakta tutan en önemli güç olmaktadır. Bu hastaneler, sadece deprem, afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadı. Normal zamanlarda da özelleşmiş alanlarda hizmet vermeye devam edecek kalıcı hastaneler olarak inşa edildi. Yoğun bakım hastaları için önemli bir kapasite kazanmış oluyoruz. Diyaliz hastaları buralardan hizmet alacak. Havalimanına yakınlığı ile stratejik bir konuma sahip olan hastane, yakınındaki pistlerle yurt dışından ve şehir dışından getirilecek hastaların uçaktan iner inmez sağlık hizmetine kavuşmasını sağlayacak. Buralar sağlık turizminde kamunun önemli köşe taşları olacak" dedi.

"BÜTÜN HASTA YATAKLARI GEREKTİĞİNDE YOĞUN BAKIMA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLECEK"

Hastanesinin 45 günde tamamlandığını kaydeden Bakan Koca, "Hastane 2 bölüm halinde 8 bloktan oluşuyor. Toplam alan 125 bin metrekare. 500 araçlık otoparkı mevcut. 75 bin metrekare kapalı alanda 432'si yoğun bakım olmak üzere 1008 yataklı. Yeterli laboratuvar ve görüntüleme imkanları bulunuyor. Bütün hasta yatakları gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilme özelliği taşıyor. Tam teşekküllü 16 ameliyathaneye sahip olan hastanede ayrıca, kronik böbrek hastalarının ihtiyacını karşılayacak 100'e yakın diyaliz ünitesi bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN KORONA VİRÜS SALGINI İLE MÜCADELEDE TÜRKİYE TÜM DÜNYAYA ÖRNEK BİR BAŞARI SAĞLADI"

Bakan Koca, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede Türkiye tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Ancak tehlike henüz geçmiş değil, son vakaya kadar ülkemiz de vatandaşlarımız da bu riskin altında. Bu nedenle bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız" dedi.

2 Nisan'da binlerce meslektaşın yetişmesinde çok büyük katkıları olan, bütün öğrencilerinin minnetle andığı Prof. Dr. Feriha Öz'ün koronaya yenik düştüğünü hatırlatan Bakan Koca, "Patolojinin duayen ismi Prof. Dr. Feriha Öz, Cerrahpaşa'da verdiği hizmetlerin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinin Patoloji Ana Bilim Dalı'nın kuruluşunu da üstlenmişti. Emekli olduktan sonra da misyonunu terk etmedi. Son güne kadar evinden de katkı vermeye devam etti. Belki de virüsle onu buluşturan bu gayretiydi. Prof. Dr. Feriha Öz Hocamızın adı ile anılacak olan bu acil durum hastanemizin onun hatırasını yaşatmasını ve emeklerinin devamı olacak katkıları sunmasını diliyorum" diye konuştu.

Hastaneyi kısa sürede inşa eden yüklenici firma çalışanlarına ve bütün emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyleyen Sağlık Bakanı Koca, "Fethin 567. yıl dönümünün de başta İstanbullular olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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