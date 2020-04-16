10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı
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Süleyman Soylu, Güncel

10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı

Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında kararın geç duyurulması gerekçesiyle fazlaca eleştirilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu kez erken davrandı. İçişleri Bakanlığı, yasağın uygulanmasına 24 saatten fazla bir süre varken kapsamlı bir genelge yayımlayarak açık olacak yerlerin listesini paylaştı.

16.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:34
10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı

Haberler.com/ Detay haber

İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan Cuma günü, 31 şehirde 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı uygulanacağını saat 21.44'te duyurunca, yurdun bazı kesimlerinde panik havası yaşandı ve vatandaşlar marketlere hücum etti.

Yoğun kalabalıkların oluştuğu market ve fırınlarda sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, kararın geç saatte duyurulması sebebiyle İçişleri Bakanlığına yoğun eleştiriler yöneltildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Süleyman Soylu, "Kararın verilişiyle ilgili mesuliyet benim" dedi. Akabinde istifa kararı alan Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmede de hatanın kendisine ait olduğunu belirterek istifa kararında ısrarcı olmuş ancak Erdoğan, Soylu'nun istifa kararını kabul etmemişti.

GENELGE BU KEZ ERKEN YAYIMLANDI

Görüşmelerin ardından görevine devam etme kararı alan Bakan Soylu, bu kez ihtiyatlı davrandı. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına yaklaşık 32 saat varken kapsamlı bir genelge yayımlayarak, yasak boyunca açık olacak 15 yerin listesini paylaştı.

YASAKTAN MUAF 15 YER

Genelgeye göre; fırınlar, eczaneler, kamu ve özel hastaneler, zorunlu kamu hizmetlerini sürdüren kurumlar, bazı akaryakıt istasyonları ve lastik tamircileri, enerji sektöründeki bazı işletmeler, PTT ve benzeri dağıtım şirketleri, hayvan barınakları, sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik çalışan inşaat firmaları, temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler, lojistik firmaları, oteller, ambalaj üretim tesisleri, çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar açık olacak ve bu alanda hizmet veren vatandaşlar sokağa çıkabilecek.

10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı

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hakan.kocyigit@haberler.com - Hakan Koçyiğit
Hakan Koçyiğit
hakan.kocyigit@haberler.com
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