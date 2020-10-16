Bu gece başlıyor! Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor
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Bu gece başlıyor! Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor

16.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 16.10.2020 09:40

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni yağışlı hava dalgası etkisine giriyor. Gün içerisinde ise Türkiye genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Ülkemizin batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Bugün ise hava sıcaklığının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu:

İSTANBUL: 25°C Az bulutlu açık

ANKARA: 26°C Az bulutlu açık

İZMİR: 28°C Parçalı az bulutlu

ANTALYA: 28°C Az bulutlu açık

ZONGULDAK: 24°C Parçalı az bulutlu

TRABZON: 24°C Parçalı çok bulutlu

ERZURUM: 22°C Parçalı az bulutlu

DİYARBAKIR: 31°C Az bulutlu açık

Bu gece başlıyor! Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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