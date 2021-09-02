Bu fotoğraf için 3 bin 250 km yol yaptı

Hollanda'nın Nijmegen Şehri'nde yaşayan gurbetçi hayranı olduğu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile yan yana fotoğraf çekilmek için yaklaşık 3 bin 250 KM yol kat etti.

Hollanda'nın Nijmegen Şehri'nde yaşayan gurbetçi hayranı olduğu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile yan yana fotoğraf çekilmek için yaklaşık 3 bin 250 KM yol kat etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gurbetçi hayranı ile Kuşadası'nda gerçekleştirilen 'Dünya Barış Günü' konserinde bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Edinilen bilgiye göre; Türkiye'den yıllar önce Hollanda'ya giden ve Hollanda'nın Nijmegen Belediyesi'nde memur olarak çalışan 51 yaşındaki Hikmet Kayak, ülkesindeki haberleri internet aracılığı ile takip etmeye başladı. Kendisi de Belediye'de memur olması dolayısıyla Türkiye'deki Belediyelerin ve başkanlarının icraatlarını yakından takip ettiğini belirten Hikmet Kayak, "Aydın ve Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu çok dikkatimi çekti. Engelli olduğum için engelli dostu bir kentte yaşamak öncelikli tercihlerim arasında idi. Yaptığım araştırmalar sonunda Kuşadası'ndan bir ev almaya karar verdim. Bu arada uzun süredir çalışmalarını takip ettiğimi Özlem Çerçioğlu'nu da görmek ve bir anı fotoğrafı çektirmek istemiştim" diyerek yanına kadar gelip isteğini yerine getiren Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın'ı dünyanın tercih ettiği bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Hikmet Kayak, bizi haberlerden takip ediyormuş. Çalışmalarımızı beğenmiş. Gelmiş görmüş. Tekerlekli sandalyesi ile Kuşadası'nda rahat rahat dolaşınca Kuşadası'ndan ev almış. Bizden de böyle bir fotoğraf çekilme talebi olunca yanına kadar gidip hatıra fotoğrafı çekildik. Aydın Avrupa'dan da çok güzel görünüyorsa ne mutlu bize" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı