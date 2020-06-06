Bu fırının başında kadınlar var
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Bu fırının başında kadınlar var

Bu fırının başında kadınlar var Kutludüğün'de pişiriliyor lezzeti tüm Ankara'ya yayılıyor Mamak Kadın Kooperatifi'nde bir araya gelen 4 kadın, yıllarca kendileri için yaptıkları ekşi mayalı taş fırın ekmeği ile kendilerine yeni bir gelir kapısı oluşturdu.

Bu fırının başında kadınlar var
06.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:10

Bu fırının başında kadınlar var

Kutludüğün'de pişiriliyor lezzeti tüm Ankara'ya yayılıyor

ANKARA - Mamak Kadın Kooperatifi'nde bir araya gelen 4 kadın, yıllarca kendileri için yaptıkları ekşi mayalı taş fırın ekmeği ile kendilerine yeni bir gelir kapısı oluşturdu. Sabahın ilk ışıklarıyla fırının başına geçen ev hanımlarının yüzlerce yıllık tarifle hazırladığı ekmeklerin ünü ise il sınırlarını aştı.

Mamak Kutludüğün Mahallesi'nde yaşayan 4 kadın, yüzlerce yıllık tarifle hazırlanan Kutludüğün ekmeğiyle ev ekonomilerine sağlıyor. Mamak Kadın Kooperatifi'nde yolları kesişen 4 ev hanımı yıllarca ailesi için pişirdikleri ekşi mayalı doğal köy ekmeği için kolları sıvadı. Sabahın erken saatlerinde taş fırının başına geçen kadınlar güçleri birleştirdikleri fırında her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başardı. Taş fırının yakılmasından hamurun yoğrulmasına, ekmek hamurun şekillendirilmesine kadar tüm işleri sadece kadınların yaptığı bu fırından çıkan ekmeklerin ünü ise il sınırlarını aştı. Her gün yüzlerce ekmek pişiren kadınların hedefi bu lezzetle tüm ülkeyi tanıştırmak.

Kutludüğün ekmeği lezzetini ekşi mayadan ve odun ateşinden alıyor. Ekşi mayalı olması ve katkısız oluşu ise bağışıklığa destek oluyor. Günlerce bozulmadan kalabilen ekmeğe ilgi yoğun. Kooperatifin başında tüm aşamaları özenle inceleyen Gıda Mühendisi Sena Özkul Pehlivanlı bulunuyor. Korona virüsle birlikte bağışıklık güçlendirici gıdalara talepte artış yaşanmıştı. Mamak Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kadın kooperatifinde hazırlanan ekmekler bu süreçte evden çıkmayan yaşlılara ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Bu fırında kadınlara özgü bir çalışma var

Kutludüğün Mahallesi'nin binlerce yıllık tarihi olduğunu belirten Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl,"Kutludüğün Mahallemizin meşhur ekmeği var. Bu ekmeğin içinde hiç katkı maddesi yok . İçinde katkı maddesi olmaması sebebiyle bağışıklığı da destekliyor. Kutludüğün'ün meşhur yoğurdu, eriştesi ve salçasıyla meşhur. Kurduğumuz kadın kooperatifi kadın istihdamını en yüksek seviyede tutmak adına çok önemli. Bu fırında kadınlara özgü bir çalışma var. MAKOP Kadın kooperatifi olarak faaliyet gösteriyor burası. Sokağa Çıkma Kısıtlamasının olduğu günlerde 10 bin ekmek dağıttık bu fırından. 1200'lü yıllardan günümüze bir tarihi var bu mahallenin. O zamanlardan gelen bir ekmek. Kutludüğün ekmeği katkı maddesi bulunmayan ekşi mayalı bir ekmek. İnsan bağışıklığını en üst seviyeye çıkaran bir ekmek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Manşet

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