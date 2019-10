Dünyaya 'Hayvan Gibi' baktıracak festival!

10.10.2019 15:00

11 Ekim'de Beşiktaş sokaklarına açılacak festival, Dream Sales Machine tarafından organize ediliyor. 12-13 Ekim tarihleri arasında Feriye, Ortaköy Yetimhanesi ve Kethüda Hamamı'nda ziyaretçileri ile buluşacak.

İstanbul Comics an Art Festival (İCAF), 2016 yılından bu yana Kadıköy Moda'da düzenlenen, çizgi roman, karikatür, sokak sanatı, fanzin, illüstrasyon ve animasyon disiplinleri üzerinden atölye, söyleşi, sergi, gösterim ve kamusal alan uygulamaları gibi yaratıcı deneyim alanları sunan, çizgi ve sokak kültürünü bir araya getiriyor. BuseneKendine Has desteğiyle, hem yeni lokasyonunda hem de farklı alan kullanımlarıyla büyüyerek ilgi görmeye devam ediyor.

BERLİN - İSTANBUL KARDEŞ ŞEHRİ 30. YILDÖNÜMÜ KAPSAMINDA BEŞİKTAŞ SOKAKLARINDA "URBAN ART"

Bu yıl 11 Ekim'de "Urban Art" projesi ile İstanbul - Berlin kardeş şehri 30. yıl kutlamaları kapsamında Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kendine Has desteğiyle, Goethe Institut, Tarabya Kültür Akademisi ve Yes, And…Productions (YAP)'ınkatkılarıyla İstanbul Comics and Art Festival Beşiktaş sokaklarına çıkıyor. Berlinli sokak sanatı oluşumu Yes, And…Productions'ın (YAP) kurucusu küratör Denis Leo Hegic festival için İstanbul'a davet edildi. Denis Leo Hegic, Berlin'den Marina Zumi, TpT, Hundertzehn, Martin Krusche, İstanbul'dan Somon, Rakun, Max on Duty, Furkan Nuka Birgün, Ankara'dan Gökhan Tüfekçi namıdiğer Kara Gözüktü Kaptan ve İzmir'den Cem Sonel Beşiktaş sokaklarında mural çalışmalar gerçekleştirmek üzere davet edilen sanatçılar arasında yer alıyor.

TEMASI "HAYVAN GIBI"

Festivalde bu yıl "Hayvan Gibi" ana başlığı üzerinden süper kahramanların hayvan güçleri, karikatürde hayvan diyalogları, sokak hayvanları ve kamusal alan ilişkisi ile sanatta hayvan temsilleri ele alınıyor. Festivalin gerçekleşeceği Beşiktaş'ta ileri dönüşüm kolektifi "Çöpçüler" ile festival katılımcıları bir araya getirilerek atık malzemelerden sokak hayvanları için sürdürülebilir kamusal alan müdahalelerinde de bulunulacak.

FESTIVAL ÜÇ MEKANDA

12-13 Ekim tarihleri arasında üç farklı mekanda aynı anda gerçekleştirilecek festival mekanlarından Feriye'de Kaan Sezyum, Devrim Kunter, Memo Tembelçizer, Burak Şentürk, Galip Dursun, Ümit Kireççi söyleşilerinin yanı sıra, Melis Balcı küratörlüğünde animasyon gösterimi, çizgi roman dükkanları, yayınevleri ve Rashit, Mind Shifter, Eskiz, Rasta Baba, KAmufle & Brothers konserleri yer alırken, Ortaköy Yetimhanesi'nde Big Baboli Şarküteri, Krüw, Fam, Dream Gigs Illustrated, Post,Vitomanoloroma & Slomsky, Deniz Beşer ile Fanzin Arşivi sergisi, atölyeler ve canlı mural çalışmaları yapılacak. Kethüda Hamamı ise özel bir sergi projesine ev sahipliği yapacak. Her yıl beğeniyle karşılanan İCAF posterinin ise bu yıl Big Baboli tarafından çizildiği belirtiliyor.

