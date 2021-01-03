Bu fabrikanın paketlemeden yüklemeye tüm çalışanları kadın

KÜTAHYA Porselen bünyesindeki lojistik fabrikasında, paketlemeden yüklemeye ve forklift sürücülerine kadar tüm departmanlarda 180 kadın çalışıyor. Sadece kadınların çalıştığı fabrikadan çıkan yıllık 120 milyon parça ürün, 72 ülkeye ihraç ediliyor. Kütahya Porselen Ajans Başkanı Eser Çetintaş, projenin, kurucuları Nafi Güral'a ait olduğunu belirterek, "Nafi beyin sadece kadın çalışanlarından oluşan bir fabrika hayali vardı. Üretimde yer alan tüm arkadaşlarımız bu hayali gerçekleştirdi" dedi.

Kütahya 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Kütahya Porselen lojistik fabrikasında, sadece kadınların çalışması dikkat çekiyor. Yıllık 120 milyon parça ürünün paketlendiği fabrikada yüklemeyi, yöneticiliği hatta forklift sürücülüğünü kadınlar yapıyor. Fabrikadan çıkan ürünler ise 72 ülkeye ihraç ediliyor. Kütahya Porselen Ajans Başkanı Eser Çetintaş, sadece kadınların çalıştığı fabrikanın, kurucuları Nafi Güral'ın hayali olduğunu söyledi. Şu anda fabrikada 180 kadının çalıştığını anlatan Çetintaş, şöyle konuştu:

"Fabrikamızda 180 kadın personelimiz bulunuyor. Fabrikanın oluşturulması fikri kurucu başkanımız Nafi Güral beyefendiye ait. Nafi beyin, sadece kadın çalışanlarından oluşan bir fabrika hayali vardı. Üretimde yer alan tüm arkadaşlarımız bu hayali gerçekleştirdi. Her yıl Kütahya Porselen fabrikalarında üretilen 120 milyon parçanın büyük bölümünün NG Lojistik fabrikasında paketlenerek, 72 ülkeye ihraç ediliyor. Burada otomasyondan paketlemeye, barkodlamadan forklifte, lojistik hizmetlerine dair aklınıza gelebilecek tüm hizmetler kadın çalışanlarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Biz NG Grup olarak işe alımlarda da tüm şartların eşit olması durumunda kadın adaylarımıza öncelik veriyoruz. Şu anda bu fabrikada forklift kullanan arkadaşımız da bunun bir örneğidir. NG Grubuna ait fabrikalarda toplam 3 bin 418 kişinin istihdam ediliyor. Çalışanlarımızın yüzde 25'ini kadın arkadaşlarımız oluşturuyor. Aynı zamanda yönetici kadrosunda da çalışan kadın oranımız yüzde 50, icra kurulu ve yönetim kurulumuzda da 5 kişiden 3'ü kadın yöneticilerimiz oluşturuyor." 'AİLE GİBİ ÇALIŞIYORUZ'

Lojistik fabrikasında paketleme yöneticisi olan ve forklift kullanan Esra Sargın ise aile gibi çalıştıklarını söyledi. Forklift ehliyetini 2015 yılında aldığını kaydeden Sargın, "Bütün işletmemiz kadın personelden oluşuyor. Biz bir aile olarak çalışıyoruz ve bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Forklift ehliyetimi 2015 yılında erkeklerin yapabileceği tüm işlerde kadınların da başarılı olabileceğini göstermek için aldım ve 2015 yılından beri aktif olarak kullanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ