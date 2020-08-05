'Bu da bizim ayıbımız' deyip kayda girdi, yaşananlara isyan etti
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'Bu da bizim ayıbımız' deyip kayda girdi, yaşananlara isyan etti

'Bu da bizim ayıbımız' deyip kayda girdi, yaşananlara isyan etti Tatilcileri denizden çıkan cenaze bile durduramadı Sara hastası genç tatilinin son gününde denizde boğularak can verdi Ablası ile eniştesinin yanına tatil için gelen gencin, bir gün sonrasına dönüş için bilet aldığı öğrenildi...

05.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:38

'Bu da bizim ayıbımız' deyip kayda girdi, yaşananlara isyan etti

Tatilcileri denizden çıkan cenaze bile durduramadı

Sara hastası genç tatilinin son gününde denizde boğularak can verdi

Ablası ile eniştesinin yanına tatil için gelen gencin, bir gün sonrasına dönüş için bilet aldığı öğrenildi

Kıyıya çıkartılan cesedin yakınında bazı tatilcilerin denize girmeye devam etmesi, tepkilere neden oldu

Tepki gösteren vatandaş: "Denizden cenaze çıkmış, herkes hala denize giriyor. Bu da bizim ayıbımız"

ANTALYA - Antalya'da sara hastası genç tatilinin son gününde denizde boğularak can verdi. Dalgıçlar tarafından denizde bulunan gencin cesedi kıyıya çıkartılırken, diğer tatilcilerin yakın bölgede denize girmeye devam etmesi ise bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. O anları cep telefonuyla çeken bir vatandaş, "Denizden bir cenaze çıkmış, herkes hala denize giriyor. Bu da bizim ayıbımız" dedi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Antalya'ya ablası ve eniştesinin yanına tatil için gelen Müslüm Oğuz (32), piknik yapmak için beraber geldikleri plajda, serinlemek için denize girdi. Sara hastası olduğu öğrenilen Oğuz, denizde birden gözden kayboldu. Çevredekilerin suda hareketsiz bir kişinin olduğunu ihbar etmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri, polis, sağlık ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar tarafından kıyaya çıkan şahsın Müslüm Oğuz olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Oğuz'un yakınları gözyaşı döktü.

Yarın için dönüş biletini almış

İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalıştığı öğrenilen Müslüm Oğuz'un, tatil için 15 gün önce Antalya'ya ablası ve eniştesinin yanına tatil için geldiği ve yarın İzmir'e hareket etmek için biletini aldığı öğrenildi.

"Bu da bizim ayıbımız"

Öte yandan cesedin kıyıya çıkartılmasının ardından diğer tatilcilerin yakın bölgede denize girmeye devam etmesi ise bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. O anları cep telefonuyla çeken bir vatandaş, "Böyle hastalıkları bulunan çocuklarınızı denize göndermeyin. Her an krizi tutabilir. Sonuçlarına bu şekilde katlanabilirsiniz. Buradaki insanları da üzebiliyorsunuz. Ne kadar suni teneffüs yaptıysak kurtaramadık. Bizim üzüntümüzü anlayın. Bizler yaşadık, siz yaşamayın. Ailenize ve çocuklarınıza dikkat edin. Kimse yanlış anlamasın. Bu kadar duyarsız vatandaşlarımız ayrı bir durum. Denizden bir cenaze çıkmış, herkes hala denize giriyor. Bu da bizim ayıbımız." diyerek yakın bölgede denize girenlere sitem etti.

Olayın görgü tanıklarından Ramazan Koçak isimli vatandaş, "Burada mangal yapıyorduk. Sesler gelince sahile geldik. Baktığımızda sahile çıkartıyorlardı. Kalp masajı yaptılar. Ablası gelip ağlamaya başladı. Vefat etmiş. Allah rahmet eylesin" dedi.

Oğuz'un cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

'Bu da bizim ayıbımız' deyip kayda girdi, yaşananlara isyan etti

Kaynak: İHA

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