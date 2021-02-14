Geç gelen kışa rağmen çiçek açan kardeleni koparmanın cezası 80 bin lira
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Geç gelen kışa rağmen çiçek açan kardeleni koparmanın cezası 80 bin lira

14.02.2021 08:38 | Son Güncelleme: 14.02.2021 09:01

Bursa'da baharın simgesi Kardelen çiçeği, geç gelen kışa rağmen çiçek açtı. Fotoğrafçıların zor şartlar altında fotoğrafladığı çiçeği koparmanın cezası ise 73 bin liradan 80 bin liraya çıkarıldı.

Gemlik ilçesine bağlı Narlı Mahallesi kırsalındaki Delmece Yaylasında ilkbaharın müjdesi sayılan kardelenler çiçek açtı. Bu sene geç gelen kara rağmen açan kardelenlerin kar içerisindeki en güzel anlarını Bursalı fotoğraf sanatçıları görüntüleyebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Bursalı ünlü doğa fotoğrafçıları Orhan Turhan, Selçuk Vural ve Adem Deymen eksi 12 derece soğuğa rağmen kardelen çiçeklerini fotoğraflamayı başardı.

Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira

"ÜŞÜDÜĞÜMÜZE DEĞİYOR"

Kardelenlerin fotoğrafını çekmenin kendileri için son derece keyifli bir gelenek haline geldiğini belirten Orhan Turhan "Kardelen çiçeği zemheri soğuklarının gitmesi ve toprağın alttan ısınması ile çıkmaya başlar. Bu sene kış geç geldi ama buna rağmen çiçekler açmaya başladı. Eksi 12 dereye varan bir soğuk var çok zor şartlarda çalışıyoruz. Ancak üşüdüğümüze değiyor" dedi.

Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira

TİCARİ AMAÇLI TOPLAYANLARA 3 KATI CEZA KESİLİYOR

Endemik bir bitki olan kardelenler Çevre Kanunu ile korunuyor. Milli Park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip eden, endemik bir bitki olan kardelenlere zarar vermenin cezası geçen yıl 73 bin 747 lirayken bu yıl 80 bin 465 liraya yükseldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, kardelenlere zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde bu cezayı kesiyor. Kardelenleri koparan ve ticari amaçla zarar verip soğanlarından kökleyenlere ise mevcut cezanın 3 katı uygulanıyor.

Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira
Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira
Geç gelen kışa rağmen çiçek açan kardeleni koparmanın cezası 80 bin lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN

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