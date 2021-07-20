Bu bayramda bir şey değişmedi, kurbanlık yerine kendilerini kestiler
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Bu bayramda bir şey değişmedi, kurbanlık yerine kendilerini kestiler

Bu bayramda bir şey değişmedi, kurbanlık yerine kendilerini kestiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sakarya'da kurban keserken yaralanan acemi kasaplar hastaneye akın etti.

Sakarya'da kurban keserken yaralanan acemi kasaplar hastaneye akın etti.

Kurban Bayramı'nda kılınan bayram namazının ardından kesim yerlerine giden bazı vatandaşlar, kazayla kendilerini keserek yaraladı. Sakarya'da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri kurban kesmek isterken kazayla kendini kesen vatandaşlarla doldu. Bıçak, satır ile dikkatsizlik ve acemilikte birleşince, kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toyotasa İlkyardım Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve ilçe hastanelerinin acillerine başvurdu. Kurbanlık keserken elindeki bıçakla kendini kestiğini belirten Mehmet Güldüren, eline yaklaşık 4 dikiş atıldığını söyledi. Kurbanlık hayvana müdahale ederken kazara kolu kesilen Hasan Baki ise koluna dikiş atıldığını bir sıkıntı olmadığını kaydederken Hasan Çam ise hayvanın kaba etini keserken bir anlık dikkatsizlik neticesinde elinin kesildiğini ifade etti.

Baya fazla dikiş atıldı, tendonum koptu

Ayağı ve elinde kesik oluşan Muhammet Aydın, "Acemi kasap deriyi keserken bir anda elime vurdu. Daha sonrasında ayağımı da ben kendim yaptım, ben de tam profesyonel değilim. Baya fazla dikiş atıldı, tendonum koptu. Ayağımda da 10 tane dikiş var" diye konuştu. - SAKARYA

Bu bayramda bir şey değişmedi, kurbanlık yerine kendilerini kestiler
Bu bayramda bir şey değişmedi, kurbanlık yerine kendilerini kestiler
Bu bayramda bir şey değişmedi, kurbanlık yerine kendilerini kestiler
Bu bayramda bir şey değişmedi, kurbanlık yerine kendilerini kestiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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